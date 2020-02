Timo Roosen: “Het plan was om met Dylan te sprinten” maandag 24 februari 2020 om 18:05

Jumbo-Visma hoopte met Dylan Groenewegen voor de zege te sprinten op Hatta Dam, maar de tweede etappe van de UAE Tour bleek uiteindelijk te zwaar voor de 26-jarige renner. “Het plan was om met Dylan te sprinten”, zo vertelde Timo Roosen na afloop, die zelf als 21e over de streep kwam.

Groenewegen wist de klimmetjes in aanloop naar de Hatta Dam te overleven, maar de snelle Nederlander bleek onderweg te veel energie te hebben verbruikt om nog een gooi te doen naar de overwinning. “Dylan zat er nog bij na de twee klimmetjes. De mannen zaten goed van voren en ik heb wat ingehouden om Dylan op te halen”, zo schetst Roosen.

“Helaas viel het niet meer stil en Dylan zat aan zijn limiet. Om dan nog goed voorin te raken was erg lastig.” Roosen slaagde er uiteindelijk nog wel in om enkele plekken op te schuiven. “Het is mij met een paar tussensprintjes uiteindelijk nog gelukt om naar voren te rijden, met dank aan mijn ploeggenoten.”

Roosen: “Ik had geen overschot meer”

“Maar omdat ik van ver kwam, zat ik aan mijn limiet in de laatste kilometer. In het gedrang had ik geen overschot meer om in een goede positie de bochten in te gaan. Daardoor zat ik dus wat te ver bij het opdraaien van het steile stuk van de Hatta Dam”, zo concludeert Roosen.

“We zouden voor Dylan gaan. Toen de finale te zwaar bleek voor hem, hebben we de kaart van Timo getrokken”, zo vult ploegleider Grischa Niermann aan. Morgen zijn de klimmers aan de beurt met een aankomst op Jebel Hafeet, maar Groenewegen krijgt normaal gesproken nog drie kansen om een etappe te winnen.