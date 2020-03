Timo Roosen: “Goed om te zien dat gezondheid boven entertainment gaat” vrijdag 20 maart 2020 om 13:46

Timo Roosen was na een moeilijk jaar vol tegenslagen klaar om te schitteren in 2020, maar ook de renner van Jumbo-Visma zal de komende periode niet kunnen koersen vanwege het coronavirus. “Ik vind het wel goed om te zien dat gezondheid boven entertainment gaat”, zo vertelt hij aan BN DeStem.

De 27-jarige Roosen bleef in 2019 niet gespaard van pech. Het begon allemaal met een verkeersongeval van zijn broer Sjors, die een hoge dwarslaesie opliep en sindsdien in een rolstoel zit. Ook in de koers ging het niet van een leien dakje, met maar liefst drie valpartijen en bijbehorende blessures.

In het najaar van 2019 zag Roosen weer licht aan het einde van de tunnel. “Ik was superblij met het verloop van mijn najaar. Het gaf me weer vertrouwen en ik had daardoor erg veel zin in 2020. Ik wilde weer een stapje maken, gezond blijven en een stabiele winter draaien. En dat lukte”, aldus Roosen, die zijn vizier had gericht op de kasseiklassiekers.

“Enige juiste keuze”

Helaas voor de Nederlander zal hij zijn focus moeten verleggen nu de UCI heeft besloten om alle koersen tot 30 april te schrappen wegens het coronavirus. “Nu valt alles in één keer weg door een virus, dat is een domper.” Toch kan Roosen ook goed relativeren.

“Ik besef dat het de enige juiste keuze is. Het is goed om te zien dat mensen realiseren dat er in deze crisis meer is dan sport alleen. We moeten het virus nu geen kans geven zich te verspreiden. Mijn grootste zorg is om gezond te blijven en de mensen om mij heen gezond te houden.”