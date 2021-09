Timo de Jong (VolkerWessels) wint profkoers van Stekene

Succes voor Timo de Jong in België. De 22-jarige Nederlander van VolkerWessels Cycling Team won vandaag de Profkoers van Stekene, een plaats in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De Jong kwam solo over de meet.

De Jong is al enkele weken goed op dreef, maar vandaag volgde dus de beloning. De jonge Nederlander werd eind augustus vijfde in de Ronde van de Achterhoek en eerder deze maand besloot hij de Tour of South Bohemia op een tiende plaats. Verder werd hij afgelopen zondag nog zeventiende in de Gooikse Pijl.

De Jong bleef in de GP Dr. Eugeen Roggeman, zoals de koers in Stekene voluit heet, land- en ploeggenoot Coen Vermeltfoort en de Belg Matthew Van Schoor voor. Vermeltfoort won acht seconden na de binnenkomst van De Jong de sprint voor de tweede plaats. Met Harry Tanfield (vijfde) finishte er ook nog een WorldTour-renner in de top-10. De Brit komt dit jaar uit voor Qhubeka NextHash.

🥇Na Vichte afgelopen dinsdag, wint Timo de Jong vandaag GP Dr. Eugeen Roggeman te Stekene na een enorm sterkte teamprestatie!🏆#alsteamsterkhttps://t.co/HioPdxOpv5 pic.twitter.com/JmkdE1ITEH — VolkerWessels Cycling Team (@ctvolkerwessels) September 23, 2021