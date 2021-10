Timo de Jong klopt Harry Tanfield en Gianni Marchand in Zele

Timo de Jong heeft de laatste profkoers van het seizoen op Belgische bodem gewonnen. De 22-jarige Nederlander haalde het in een sprint met drie van de Brit Harry Tanfield en de Belg Gianni Marchand. Voor De Jong zijn derde individuele zege in 2021.

Door het wegvallen van de Memorial Van Steenbergen en de Sluitingsprijs Putte-Kapellen was de KAJ-KWB Prijs in Zele de laatste Belgische wegkoers. In de regenachtige editie duurde het 115 van de 163 af te leggen kilometers voor de beslissing viel. Harry Tanfield, Gianni Marchand en Timo de Jong vonden elkaar in de aanval en bouwden snel een bonus uit van een halve minuut.

Achter dit drietal vormde zich nog een elftal, met daarbij twee ploegmaats van De Jong, maar de drie voorin hielden goed stand. In de sprint haalde de Nederlanders – die zich in de finale een beetje afzijdig kon houden – het van zijn twee kompanen. Het Belgische wielerjaar zit erop. Maar niet dat van De Jong, die rijdt binnen twee weken nog de Ronde van Drenthe.