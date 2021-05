Timo de Jong doet goede zaken in Spaanse heuvelkoersen

Timo de Jong (22) ging dit weekend van start in twee Spaanse continentale wielerwedstrijden. Op zondag reed de Nederlander een Copa España-wedstrijd in Vigo, maandag deed De Jong mee in het Kampioenschap van Galicia. Hier finishte hij respectievelijk vijfde en zevende.

De Copa España-koers die De Jong zondag reed, voerde over een lastig parcours. Hierdoor bleef uiteindelijk een man of dertig over die samen om de zege gingen sprinten. In het uitgedunde peloton timede De Jong echter net verkeerd en moest hij tevreden zijn met plek vijf.

Ook in het Kampioenschap van Galicia beschikte De Jong over goede benen. De renner uit Goes zat mee in de vroege vlucht, maar uiteindelijk werd deze vlak voor de finale teruggepakt. Nadat er een groep van zes renners opnieuw wegreed, koos ook De Jong in de slotkilometers het hazenpad. Hij bleef het peloton nu wél voor en werd zevende.

Precies een maand geleden – op 18 april om precies te zijn – zegevierde hij nog in de Clasica de Torredonjimeno. De Jong rijdt de Spaanse wedstrijden in het shirt van Spaanse Telco.m-On Clima-Oses. Normaal gesproken koerst hij voor de Nederlandse Continental-formatie van VolkerWessels, maar die ploeg rijdt tot het NK half juni geen wedstrijden.

Tegen die tijd keert De Jong terug naar Nederland. Mocht een programma bij VolkerWessels na het NK uitblijven, dan keert de Zeeuw mogelijk terug naar Spanje.