Tim Wellens verwacht ware afvalrace: “Niet veel renners zullen uitrijden”

Met zijn plugstreets, waaierspektakel en Kemmelberg is Gent-Wevelgem al een selectieve wedstrijd, maar door de slechte weersomstandigheden zal de koers nog een pak zwaarder worden. “Er zullen niet veel renners uitrijden”, is de verwachting van Tim Wellens.

De Belg van UAE Emirates keek voor de start met Sporza vooruit op de 85ste editie van Gent-Wevelgem. Als regenrenner pur sang zal Wellens niet klagen over de laatste weersvoorspellingen. “Al is het voor iedereen hetzelfde. Ik denk wel niet dat veel renners vandaag de koers zullen uitrijden. Ik gok op 79”, reageert Wellens met een knipoog.

“Ik zie liever niet al te veel regen, maar het is wat het is. Ik kijk er wel naar uit. In de E3 Saxo Classic zat ik net te ver op het cruciale punt en had ik vervolgens niet meer de benen om terug te keren. Ik denk echter wel dat het vandaag zal meevallen. Je hebt een week na Milaan-San Remo niet opeens mindere benen.”

Wat is precies de koerstactiek van UAE Emirates? “We hebben met Pascal Ackermann iemand voor de spurt, al is de kans op een sprint klein. De overige renners van onze ploeg moeten dan weer meezitten in de heuvelzone”, besluit Wellens.