Tim Wellens speerpunt van Lotto Soudal in Amstel Gold Race

Lotto Soudal rekent zondag in de Amstel Gold Race vooral op de kwaliteiten van Tim Wellens. De Limburger gaat op voor zijn zevende optreden in de heuvelklassieker, waar hij al tweemaal naar de top tien reed.

Wellens’ eerste deelname aan de Amstel Gold Race was in 2014, waarna hij elk jaar terugkeerde. Zijn beste resultaat behaalde hij in 2018 (zesde) en ook in 2016 eindigde hij bij de beste tien in de uitslag (tiende). De 29-jarige Limburger begon het seizoen sterk met een zesde plaats in de GP La Marseillaise en eindwinst in de Ster van Bessèges. Vervolgens was hij dertiende in Strade Bianche en zevende in Tirreno-Adriatico.

Naast Wellens reden ook Tosh Van der Sande, die onlangs vijfde was in Dwars door Vlaanderen, en Tomasz Marczyński de Amstel Gold Race al eerder. Voor Sébastien Grignad, Sylvan Moniquet, woensdag knap zestiende in de Brabantse Pijl, Stefano Oldani en Brent van Moer wordt dit hun debuut in de klassieker.

Lotto Soudal voor de Amstel Gold Race 2021

Sébastien Grignard

Tomasz Marczyński

Sylvain Moniquet

Stefano Oldani

Tosh Van der Sande

Brent Van Moer

Tim Wellens

Lotto Soudal Women voor de Amstel Gold Race 2021

Alana Castrique

Lone Meertens

Hanna Nilsson

Abby Mae Parkinson

Anna Plichta

Elise Vander Sande