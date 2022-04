Tim Wellens over programmaswitch: “Ronde betere voorbereiding op Amstel en Brabantse Pijl”

Interview

Aanvankelijk zou Tim Wellens de Volta Limburg Classic rijden, maar door de goede waarden die hij op training haalt, drong de Limburger er bij de ploegleiding van Lotto Soudal op aan om de Ronde van Vlaanderen te rijden. “Een koers van 260 kilometer in de benen hebben, is nooit slecht als voorbereiding.”

De hoofddoelen van Tim Wellens blijven de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl, zegt hij tijdens een online persmoment. Dat zijn de koersen die hem het beste liggen, al wil hij er ook in Luik-Bastenaken-Luik wel staan. “Maar in overleg met mijn trainer werd beslist om de Ronde van Vlaanderen te rijden in plaats van de Volta Limburg Classic in de aanloop naar die doelen.”

“En omdat ik dan de Ronde reed, vonden ze bij de ploeg dat ik ook Dwars door Vlaanderen aan mijn programma kon toevoegen.” Al tankte Wellens woensdag weinig vertrouwen tussen Roeselare en Waregem. “Klopt. Eerst reed het groepje met Victor (Campenaerts, red) weg, zeg maar de sterkste renners in koers. Daarna, op de Trieu, reed een tweede groepje weg. Ik zat voorin, het hoofd zei om mee te gaan, maar de benen protesteerden.”

Deukje in zelfvertrouwen

“Toch een tegenvaller”, vindt Wellens. “Een gemiste opportuniteit. Niet dat ik me nu grote zorgen maak, maar het is wel een deukje in het zelfvertrouwen, want op training liep alles bijzonder goed. Ik was liever met een beter resultaat naar de Ronde afgezakt.”

Het zorgt er wel voor dat Wellens in de Ronde van Vlaanderen vooral in een dienende rol van start zal gaan. “Victor heeft woensdag getoond dat hij met de besten mee kon. Oké, de Ronde is langer, maar hij mag met vertrouwen van start. Dwars door Vlaanderen liegt niet, de samenstelling van de kopgroep loog ook niet. Die mannen zaten voorin omdat ze de beteren waren. Victor zal zelf ook vertrouwen getankt hebben. Ik kan hem helpen door zo lang mogelijk aanwezig te zijn in de finale.”

Anticiperen

“Of we gebaat zijn met anticiperen? We moeten sowieso niet te lang wachten. Natuurlijk wil ik ook wel anticiperen, maar dat gaat het halve peloton willen. Als Van der Poel en Van Aert – als die hersteld is – gaan, kunnen er maar weinig mee. Ik heb op tv ook gezien hoe indrukwekkend Wout die hellingen oprijdt. Maar inderdaad, de koers mag snel openbreken.”