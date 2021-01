Tim Wellens: “Olympische Spelen? Teveel gedoe”

Interview

Tim Wellens stond begin deze week vanuit Spanje – online – de pers te woord. Op zijn Wellens’: rechttoe, rechtaan. “Tokio? Geen interesse. Rio was leuk, vooral omdat Greg won. Maar dit jaar komen de Spelen ongelegen. Te kort na de Tour, te dicht bij wedstrijden die erna komen, een mogelijke quarantaine…” Wellens focust in eerste instantie op de klassiekers. Een mix van Vlaamse en Waalse.

Tim, hoe kijk je terug op 2020?

“Het is een moeilijk jaar geworden. Maar 2020 was voor iedereen speciaal. Ik heb twee zeges in de Vuelta geboekt en op die manier kon ik met een goed gevoel de winter in. Mentaal zeer belangrijk. Maar als ik in een normaal seizoen geen resultaten had behaald tot en met de Ronde van Spanje, was het een slecht jaar geweest. Nu is het lastig om dat te evalueren. Je kan het niet vergelijken.”

Zag jouw winter er anders uit dan anders?

“Mijn rustperiode was identiek aan die van de voorbije jaren. Ik ben acht of negen dagen van de fiets gebleven. Andere renners nemen meer rust, maar voor mij volstaat dat. Ik ben in goede conditie die rustperiode ingegaan, daardoor was ik sneller dan normaal weer op niveau toen ik de trainingen hervatte, maar verder heb ik niet veel veranderd.”

Vorig jaar reed je de Ronde van Algarve als voorbereiding op de Omloop Het Nieuwsblad.

“Dit jaar zal ik mijn seizoen wellicht starten in Frankrijk, met de GP La Marseillaise en de Ster van Bessèges. Daarna volgt of de Ruta del Sol of Algarve. De Omloop wordt mijn eerste sleutelmoment. Na het Belgische openingsweekend wordt het kiezen tussen Parijs-Nice en Strade Bianche-Tirreno Adriatico. Dat ligt nog open.”

Hoe ziet de rest van je voorjaar eruit?

“Ik wil de Vlaamse en de Waalse klassiekers combineren. Als je niet het volledige lijstje afwerkt, denk ik dat die combinatie haalbaar is. Sowieso de Ronde van Vlaanderen en de Waalse klassiekers, al twijfelen we nog over de Waalse Pijl.”

Omdat je voelt dat het in de Waalse Pijl moeilijker is om te winnen?

“Vooral omdat ik zo fris mogelijk aan de start wil staan van Luik-Bastenaken-Luik. Misschien helpt dat om daar echt goed te zijn. Maar dat is dus nog niet definitief.”

Vorig jaar combineerde je Tour en Vuelta. Zijn jouw goede prestaties in Spanje een motivatie om er terug te keren?

“Ik houd inderdaad alleen maar goede herinneringen over aan de Vuelta, maar jammer genoeg overlapt die ronde met andere mooie koersen. Kiezen is verliezen, maar ik heb besloten om dit jaar de Ronde van Frankrijk als enige grote ronde te doen. Dat is ook al niet slecht.”

“Nee, ik doe ook geen Giro, dit jaar. Het zou teveel worden. Dan blijf ik liever nog in conditie in de wedstrijden die na de Tour komen. Zoals de Ronde van Polen en de BinckBank Tour.”

Word jij stilaan een type renner als Thomas De Gendt? Met specialisatie in ritzeges in het rondewerk? Of blijf je nog steeds mikken op die klassieke zege?

“Zoals heel veel renners blijf ik dromen van een grote klassieke zege. Dat blijft een groot doel voor mij. Al ben ik uiteraard ook wel blij met ritzeges in het rondewerk. Maar als ik mag kiezen, dan toch maar een triomf in een klassieker. Welke? Liefst een monument. Moeilijk kiezen welke. Ik durf al eens andere antwoorden te geven, als ik die vraag meerdere keren krijg. Doe dan maar Luik-Bastenaken-Luik, al ben ik niet echt kieskeurig.”

Wat zijn de andere doelen? We denken aan eindzeges in kleinere rittenkoersen. Of is dat moeilijk combineerbaar met jouw klassieke ambities?

“Ik won ooit al de BinckBank Tour en de Ronde van Polen. Op een nog iets hoger niveau moet ik misschien ooit eens Parijs-Nice proberen winnen. Dit jaar lijkt wel een editie waarin dat haalbaar zou kunnen zijn. Maar ik wil ook de Strade Bianche rijden. Het ligt nog open welke van beide ik zal rijden straks. Of dat combineerbaar is met mijn klassieke ambities? Jawel. Dat gaat hand in hand.”

Hoe sta je tegenover het WK in eigen land?

“Bondscoach Sven Vanthourenhout is net aangekomen in ons hotel hier om daarover te praten. Het parcours is zeer aantrekkelijk. Ik denk dat elke Belg er wil bij zijn. Ik ook, ja. We zullen zien wat de coach erover zegt, maar ik ben geïnteresseerd. Het Belgische team heeft winstkansen, zeker met Wout van Aert zoals die vorig jaar reed. Mijn taak zal dan zijn om de ploeg te helpen.”

Ga je met Vanthourenhout ook over de Spelen praten?

“Ik zal hem zeggen dat ik geen interesse heb. Ik was in Rio in 2016. Dat was een leuke ervaring, vooral omdat Greg toen Olympisch kampioen werd. Maar dit seizoen komt het ongelegen. Te kort na de Tour, te dicht bij wedstrijden die erna komen, een mogelijke quarantaine, een verre reis met jetlag… Bovendien zijn er maar vijf plekjes en twee daarvan liggen al vast (Evenepoel en Van Aert, red). Dan blijven er al maar drie tickets over. Nee, ik ga passen. Het lijkt me de moeite niet waard.”

Over de Tour de France… Denk je aan geel in de openingsweek?

“De gele trui dragen is uniek. En de eerste week ziet er aantrekkelijk uit, met een aantal mooie kansen. Het grote probleem is dat 150 renners met dat idee in het achterhoofd rondrijden, dus zo eenvoudig is het niet. Maar als de kans zich voordoet, zal ik er alles aan doen.”

“Ook wat een gooi naar ritwinst betreft. Ik won al in de Giro en de Vuelta. Succes in de Tour zou mooi in dat rijtje passen. Al lijkt het wel de moeilijkste van de drie om daarin te slagen.”