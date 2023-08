vrijdag 25 augustus 2023 om 17:21

Tim Wellens nieuwe leider in Renewi Tour ondanks leegloper: “Had de benen om te winnen”

Tim Wellens is de nieuwe leider in de Renewi Tour. De renner van UAE Emirates neemt de trui over van Joshua Taling nadat hij een aanvallende rit reed in de Vlaamse Ardennen. Zelfs een leegloper kon Wellens niet stoppen. “Ik heb wel geluk gehad.”

Op de tweede passage van de Muur trok Wellens vol door. De Belg keek niet achterom na de top en wilde doorgaan, maar werd tegengehouden door een leegloper. “Ik voelde me supergoed, na de eerste passage op de Muur vertelde ik een ploeggenoot dat ik de benen had om te winnen. Maar toen ik wegreed na de Muur voelde ik echter dat ik een lekke band had.”

“Gelukkig herstelde de melk (Wellens reed tubeless, red.) de platte band, maar er was toch al wat lucht uit. Ik heb getwijfeld om te wisselen, maar ik wist dat ik dan niet meer zou terugkeren in de eerste groep. Uiteindelijk is het de juiste keuze geweest”, legde Wellens uit in het flashinterview na afloop.

Cruciale tijdrit

Wellens reed een dag eerder, op donderdag, al een zeer sterke tijdrit in Sluis. Hij werd, enigszins verrassend, tweede achter Tarling. “Ik wist dat die tijdrit heel belangrijk ging zijn voor het algemeen klassement, dus heb ik daar echt hard aan gewerkt. Dat heeft geloond. Nu moeten we de laatste rit in deze ronde niet onderschatten, daar schuilt nog gevaar. Het is wel een groot voordeel dat we die rit in de leiderstrui zullen kunnen aanvatten.”