Tim Wellens na zege op Mallorca: “Ik moest als eerste of tweede uit de laatste bocht komen”

Tim Wellens won de Trofeo Serra de Tramuntana al drie keer solo, maar bij zijn vierde overwinning bewees hij dat hij het ook in de sprint kan afmaken. In Lloseta hield hij Alejandro Valverde af in de laatste rechte lijn.

Wellens zat goed van voren toen de koers op de beklimming van de Puig Major ontplofte. “Op de Puig Major werd heel hard naar boven gereden, maar ik kon goed volgen”, vertelde de Belg na de finish. “Nadien volgden verschillende aanvallen, maar niemand raakte echt weg. Omdat ik de aankomst kende, wist ik dat ik als eerste of tweede uit de laatste bocht moest komen. Ik ging er als eerste door en kon het houden tot de streep.”

Woensdag was Wellens al kort geëindigd in de Trofeo Calvia. In de eerste groep achter winnaar Brandon McNulty werd hij vierde. Vervolgens sloeg hij de Trofeo Alcúdia over, om vandaag weer aan de start te verschijnen van de Trofeo Serra de Tramuntana. “Ik voel me heel goed vanaf het moment dat ik hier aan het koersen ben. Op training was het misschien nog niet geweldig, maar sinds ik een rugnummer opgespeld heb, voel ik me echt goed.”