Tim Wellens klopt Valverde in Trofeo Serra de Tramuntana

Tim Wellens heeft de Trofeo Serra de Tramuntana gewonnen. Na een zware wedstrijd over onder meer de Puig Major was hij aan de finish in Lloseta de sterkste in de spurt van een zeven renners sterke kopgroep. Alejandro Valverde kwam als tweede over de streep, Simon Clarke werd derde. Voor Wellens was het zijn eerste zege van het seizoen.

De vijfdaagse Challenge Mallorca ging vandaag verder met de Trofeo Serra de Tramuntana, met daarin behoorlijk wat klimwerk. Vanuit Lloseta ging het parcours eerst over de Coll de Femenies. Na de klim keerden de renners terug naar Lloseta om in de laatste negentig kilometer de Coll de Orient, de Coll de Sóller en de Puig Major omhoog te rijden: met ruim drieduizend hoogtemeter beloofde het een zware dag in het zadel te worden. Even voor twaalf uur werd onder een blauwe lucht het startsein gegeven.

Vroeg in de wedstrijd ontstond een kopgroep met zeven man, met daarin Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA), Julen Irizar (Euskaltel-Euskadi), Raúl García (Kern Pharma), Kevin Vauquelin (Arkéa Samsic), Sander De Pestel (Sport Vlaanderen-Baloise) en in eerste instantie ook Sven Burger (BEAT Cycling). De Nederlander kreeg echter te maken met pech en werd teruggeworpen in het peloton. Diego Rosa (EOLO-Kometa) reed nog enige tijd in de achtervolging, maar werd eveneens vroegtijdig ingelopen.

Vluchters rijden vier minuten weg

De zes overgebleven koplopers reden in de eerste helft van de wedstrijd meer dan vier minuten weg bij het peloton, waar BORA-hansgrohe en Movistar, de ploegen van onder meer Alejandro Valverde en Emanuel Buchmann, controleerden. In de tweede helft begon het peloton het tempo op te voeren en werd het verschil met de kopgroep langzaam maar zeker kleiner. Op de Sóller probeerde Mosca samen met García zijn vluchtkompanen aan te vallen, maar de anderen wisten terug te keren. Movistar haalde intussen een forse hap van de voorsprong van de kopgroep af.

Na de Sóller was de rol van Murguialday en Van Pestel uitgespeeld en reden Mosca, Irizar, García en Vauquelin met elkaar verder, terwijl hun voorsprong steeds meer terugliep. Aan de voet van de Puig Major hadden ze nog maar een minuut over en toen de weg op begon te lopen, kostte het Mosca en Irizar almaar meer moeite om het tempo van voren vol te houden. Uiteindelijk moesten ze García en Vauquelin laten gaan. Vanuit het peloton openden Ben Zwiehoff en Élie Gesbert de debatten en probeerden naar de twee overige vluchters toe te springen.

Op zes kilometer onder de top werden García en Vauquelin ingelopen en viel Alejandro Valverde aan. Zijn aanval leidde vervolgens tot een elitegroep met negen renners, met behalve Valverde ook Enric Mas, Brandon McNulty, Emanuel Buchmann, Ben Zwiehoff, Simon Clarke, Tim Wellens, Kobe Goossens, Élie Gesbert en Warren Barguil. Vervolgens demarreerde Mas en de Spanjaard kreeg Gesbert achter zich aan, terwijl daarachter Zwiehoff en Barguil moesten lossen. De andere zes renners konden terugkeren bij Mas en Gesbert.

Gesbert in de problemen

Na zijn inspanning had Gesbert het even moeilijk en leek het erop dat hij de rest van de kopgroep moest laten gaan, maar met hangen en wurgen kon hij aanhaken en kwam hij met Valverde, Mas, McNulty, Buchmann, Clarke, Wellens en Goossens over de top van de Puig Major. Na deze klim bleven de renners nog even in de bergen, waardoor Gesbert weer een gaatje moest laten en hij uiteindelijk terugviel tot bij de eerder geloste Zwiehoff en Barguil. Op een volgende oplopende strook, op 21 kilometer van de finish, viel Valverde nog eens aan.

De 41-jarige routinier pakte een gaatje, maar werd spoedig weer ingelopen. De aanvallen in de kopgroep volgden elkaar echter snel op, want ook Mas, Buchmann en Clarke probeerden het. Valverde, Mas, McNulty, Buchmann, Clarke, Wellens en Goossens begonnen echter gezamenlijk aan de afdaling naar de finish in Lloseta en uiteindelijk moest een sprint de beslissing brengen in de strijd om de overwinning. Wellens en Valverde gingen gelijk op in de laatste rechte lijn, waarbij de Spanjaard vlak voor de streep even moest inhouden om een botsing te voorkomen.

Wellens kwam vervolgens als eerste over de finish. De wedstrijdjury beraadde zich nog even over de eindsprint, maar kwam tot de conclusie dat zich geen onregelmatigheden hadden voorgedaan. Voor Wellens was het zijn vijfde zege in de historie van de Challenge Mallorca. In 2017 schreef hij de Trofeo Serra de Tramuntana en de Trofeo Andratx-Mirador des Colomer op zijn naam. In 2018 won hij de Trofeo Serra de Tramuntana, in 2019 de Trofeo de Tramuntana Sóller-Deia. Woensdag was de klimmer van Lotto Soudal ook al vierde in de Trofeo Calvia.