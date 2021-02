Tim Wellens na openingsweekend: “Ik had er veel meer van verwacht”

Lotto Soudal maakte geen al te beste beurt in het openingsweekend. Philippe Gilbert redde in de Omloop nog de meubelen met een vijfde plaats, maar in Kuurne eindigde niemand in de top tien. Vooral Tim Wellens was zelf ontevreden. “Ik haalde niet mijn normale niveau.”

Tim Wellens werd respectievelijk 24ste en 74ste. Het zijn niet de uitslagen die je verwacht van een renner die drie weken geleden de Ster van Bessèges op zijn naam schreef. “Het was echt niet goed, nee. Hoeveelste was John vandaag? Gisteren heeft Phil (Gilbert, red) ons gered met een vijfde plaats. Vandaag hadden we gelukkig Frederik Frison en John Degenkolb mee voorin. Maar van mijn eigen niveau kan ik zeker niet tevreden zijn.”

Wellens ontbrak naar eigen zeggen wat punch op de belangrijke momenten. “Gisteren zat ik in goede positie bij het opdraaien van de Molenberg. Maar ik kon niet volgen. Vandaag zat ik te ver op de Oude Kwaremont, toen de koers ontplofte. Dat is jammer, ik had er veel meer van verwacht. Maar ik ga me nu ook niet onmiddellijk zorgen maken. In Bessèges was ik super goed, daarna op training ook. Alleen dit weekend valt het tegen, maar het seizoen is nog lang.”