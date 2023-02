Net geen ereplaats voor Tim Wellens: “Finish was tweehonderd meter te ver”

Video

Tim Wellens was een van de hoofdrolspelers in deze Omloop Het Nieuwsblad. Met Christophe Laporte, Arnaud De Lie en Matej Mohoric en hijzelf in de tweede groep leek de Belg lange weg op tijd naar een top-5-notering, tot deze in de laatste meters werd teruggepakt.

“Mijn benen waren goed”, blikt de renner van UAE Emirates terug na afloop. “En Van Baarle was duidelijk de sterkste. Het was echt niet mogelijk om bij hem terug te keren. Als we hadden geweten dat hij zou winnen, hadden we hem natuurlijk nooit laten wegrijden. Maar dat is natuurlijk ook makkelijk gezegd.

In de tweede groep richtte Wellens zich daarna maar op een mooie ereplaats. Die kwam er uiteindelijk niet. “Het is jammer dat de derde groep in de slotmeters nog terugkwam. Toch denk ik dat we een goede koers hebben gereden.”

Wellens stond later ook nog onder anderen WielerFlits te woord. “De finish was net tweehonderd meter te ver voor mij”, baalde de Belg dat hij een ereplaats was misgelopen. “De laatste vier kilometer was het duidelijk dat we niet terug zouden komen, dus toen reed ik gewoon voor een top-vijf. Het is een beetje jammer dat ze terugkomen, maar ik denk dat ik tevreden kan zijn over mijn koers.”