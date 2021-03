Tim Wellens kopman Lotto Soudal in Strade Bianche

Tim Wellens is de vooruitgeschoven pion van Lotto Soudal in Strade Bianche. De heuvelspecialist heeft goede herinneringen aan de Italiaanse klassieker over sterrati, want in 2017 werd Wellens bij zijn debuut derde in Siena.

Ook in zijn tweede deelname, in 2019, wist Wellens een ereplaats uit het vuur te slepen in Strade Bianche. Hij eindigde als tiende in de editie die door Julian Alaphilippe gewonnen werd. Ploegleider Mario Aerts rekent dit jaar opnieuw op Wellens. “De ploeg zal Tim zo goed en zo lang mogelijk bijstaan. We willen in de eerste plaats een goede koers rijden en hopelijk hangt daar op het einde een mooi resultaat aan vast”, vertelt Aerts.

“Met renners als Van der Poel, Van Aert of Alaphilippe weet je natuurlijk nooit, dus moeten we steeds aandachtig blijven. En dan is het zaak om bij een aanval die renners proberen te volgen en eventueel zelf het goede moment uit te kiezen”, aldus de ploegleider.

Voor Filippo Conca, Frederik Frison, Andreas Kron en Brent Van Moer wordt het de eerste kennismaking met Strade Bianche. Tomasz Marczynski en Tosh Van der Sande reden al eens in het Toscaanse heuvelland.

Selectie Lotto Soudal voor Strade Bianche 2021 (6 maart)

Filippo Conca

Frederik Frison

Andreas Kron

Tomasz Marczyński

Brent Van Moer

Tosh Van der Sande

Tim Wellens