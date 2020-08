Tim Wellens kopman Lotto Soudal in Ronde van Lombardije donderdag 13 augustus 2020 om 12:40

Lotto Soudal speelt zaterdag in de Ronde van Lombardije Tim Wellens uit als kopman. De heuvelspecialist krijgt met Tosh Van der Sande, Kobe Goossens, Nikolas Maes (die alle drie debuteren in Lombardije) en Steff Cras vier landgenoten met zich mee.

De andere steun voor Wellens komt van de Pool Tomasz Marczynski en de ervaren Australiër Adam Hansen. Wellens weet hoe het is om mee te doen in de finale van de Ronde van Lombardije: tijdens zijn zeven eerdere deelnames eindigde hij twee keer in de top-10. In 2014 werd hij vierde en in 2018 vijfde.

Wellens heeft alleen de Ronde van Polen in zijn benen sinds de coronastop. De 29-jarige kopman werd daar twaalfde in het eindklassement, nadat hij in de twee lastige ritten respectievelijk negende en elfde werd.

Selectie Lotto Soudal voor de Ronde van Lombardije 2020 (15 augustus)

Steff Cras

Kobe Goossens

Adam Hansen

Nikolas Maes

Tomasz Marczynski

Tosh Van der Sande

Tim Wellens