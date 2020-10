Tim Wellens kopman Lotto Soudal in Luik-Bastenaken-Luik vrijdag 2 oktober 2020 om 13:57

Lotto Soudal is klaar voor de 106e editie van Luik-Bastenaken-Luik. Tim Wellens is de belangrijkste renner binnen de selectie. De Belg kan rekenen op steun van heel wat jonge landgenoten.

Gezien de voorspelde weersomstandigheden (lees: slecht weer) mogen we regenrijder Wellens van voren verwachten. De heuvelspecialist moest de hervatting van het seizoen noodgedwongen uitstellen doordat hij bij een val tijdens een training meerdere blessures had opgelopen.

Inmiddels is de Lotto Soudal-renner terug in koers en was hij al twaalfde in de Ronde van Polen en vierde in de heuvelachtige Ronde van Luxemburg. Vorig jaar reed hij in Luik naar de elfde plaats. Wellens kan met Tosh Van der Sande en Frederik Frison rekenen op twee wat meer ervaren renners.

Lotto Soudal zet ook vol in op de jeugd met de vertrekkende Stan Dewulf (22), Kobe Goossens (24), Brent Van Moer (22) en Rémy Mertz (25).

Selectie Lotto Soudal voor Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober)

Stan Dewulf

Kobe Goossens

Frederik Frison

Rémy Mertz

Brent Van Moer

Tosh Van der Sande

Tim Wellens