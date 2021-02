Verkouden Tim Wellens gaat niet meer van start in Tour de La Provence

Tim Wellens staat zaterdag niet aan de start van de derde etappe van de Tour de La Provence. De winnaar van de Ster van Bessèges kampt met een verkoudheid en wil zijn deelname aan Omloop Het Nieuwsblad niet in gevaar brengen.

Wellens zette vorige week de Ster van Bessèges achter zijn naam, twee dagen nadat hij solo de derde etappe had gewonnen. Zijn volgende koers op de agenda was de Tour de La Provence, waar hij na twee ritten al op bijna zevenenhalve minuut achterstand stond. In de rit naar de Mont Ventoux, waar de aankomst bij het skistation Chalet Reynard ligt, gaat de Belgische renner van Lotto Soudal niet meer van start omdat hij verkouden is en keelpijn heeft. Hij wil niets forceren met het oog op Omloop Het Nieuwsblad, die over twee weken wordt verreden.

#TDLP21 update

No @Tim_Wellens at the start of @tourlaprovence stage 3 today, as he has a cold and a soar throat. The decision not to start has been taken as Tim doesn't want to jeopardize @OmloopHNB. pic.twitter.com/cc1qxszYQw

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) February 13, 2021