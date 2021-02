Tim Wellens: “Afdaling was ook voor mij soms kantje-boordje”

Tim Wellens kan zich een beter begin van het seizoen moeilijk inbeelden, vertelde hij na zijn zege in de derde etappe van de Ster van Bessèges. Daarin wist hij een aanval op vijftien kilometer van de streep tot een goed einde te brengen.

“Voor de rit al had ik beslist om mee te gaan in de ontsnapping vandaag”, liet Wellens naderhand weten. “We hadden vooraf het parcours bekeken in de bus en gezien dat het begin van de rit over een erg geaccidenteerd terrein, met veel technische en natte afdalingen, ging. Een lastig ritje dus. Het niveau van het peloton is hier ook erg hoog. Velen zouden geïnteresseerd zijn om in de vlucht te gaan. Ik was dan ook erg aandachtig om absoluut mee te zijn.”

De beslissende ontsnapping met zeventien man, met daar ook Egan Bernal, Michał Kwiatkowski en Greg Van Avermat bij, kwam pas laat tot stand. “Omdat er veel goede renners mee waren, was het meteen duidelijk dat we het onder elkaar zouden uitmaken voor de zege. In de laatste afdaling naar Bessèges zag ik mijn kans. Ik nam wat voorsprong en ploegmaat Stefano Oldani liet perfect het gat. Verder was het een tijdrit tot de finish.”

Toch was het in de finale nog oppassen. “Die laatste afdaling naar Bessèges was ook voor mij soms kantje-boordje. Ik zag olie op de weg en een motor voor mij had alle moeite om zijn lijn te houden. Gelukkig bleef ik recht en kon ik mijn voorsprong vergroten.”

Leiderstrui

Niet alleen pakte Wellens de etappezege, ook nam hij de leiderstrui over van Christophe Laporte. In het klassement heeft hij een voorsprong van 44 seconden op de nummer twee Edward Theuns. “Uiteindelijk heb ik nu 48 seconden voorsprong op Kwiatkowski. Morgen wordt het moeilijk om de kloof nog verder uit te diepen. Het zal al goed zijn die voorsprong te behouden met het oog op de tijdrit van zondag.”

“Als ik dan goede benen heb, zal het moeilijk zijn om die voorsprong nog kwijt te spelen. Je weet natuurlijk nooit. Iedereen kan wel eens een slechte dag hebben, maar we zijn de chrono al gaan verkennen en het parcours ligt me echt wel. Eerst is er acht kilometer vlak, gevolgd door een klim. Iets voor mij. Morgen wordt het hopen op niet teveel chaos en verder controleren”, liet Wellens tot slot weten.