Tim Merlier wint Belgische prestigesprint in profcriterium Leiedal Koerse

Tim Merlier heeft zaterdag Leiedal Koerse – een profcriterium – op zijn naam geschreven. De renner van Soudal Quick-Step was op het ‘officieuze BK voor sprinters’ te snel voor Jasper Philipsen, Arnaud De Lie en Gerben Thijssen.

De Belgische sprinttop besloot zaterdag af te zakken naar Bavikhove voor Leiedal Koerse. De rappe mannen kregen het echter niet cadeau: ze moesten ervoor knokken richting de finish. Onder aanvoering van Gianni Vermeersch ontstond al snel een kopgroep van acht renners, met – naast Vermeersch – Maxime De Poorter, Kenny Molly, Kjell Cooman, Gauthier Van Maele, Maxime Laverge, Quinten Declercq en Ruben Demarez.

Na zes (van de veertig) ronden werden de acht vluchters dan toch weer ingerekend, en was het wachten op een nieuwe demarrage. Die kwam er van Jasper Philipsen, maar de sprinter van Alpecin-Deceuninck raakte niet weg. Het bleef echter onrustig in de grote groep en na een spervuur van aanvallen bleef er een eerste elitegroep van dertien renners over.

Nieuwe zege voor Merlier

In deze groep zaten bijna alle Belgische topsprinters van het moment met Philipsen, Tim Merlier, Gerben Thijssen en Arnaud De Lie. Een sprint moest uiteindelijk beslissen over winst en verlies: Merlier trok aan het langste eind, voor zijn ex-ploegmaat Philipsen en De Lie. Gerben Thijssen kwam als vierde over de streep, Christophe Noppe maakte de top-5 vol.

De 30-jarige Merlier won eerder dit jaar al een rit in de Tour of Oman, was twee keer succesvol in de UAE Tour en kon ook zegevieren in Parijs-Nice en Nokere Koerse.