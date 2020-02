Tim Merlier: “Trek nu met een goed gevoel richting de klassiekers”

Tim Merlier is maar wat blij dat hij in de Tour of Antalya nog raakschoot op de laatste dag. Met een fietslengte voorsprong wist de Belgisch kampioen de Italiaan Filippo Fortin te verslaan in Antalya. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik voor meer was gekomen naar hier, maar ik ben toch blij dat ik er eentje kunnen winnen heb”, reageert hij na afloop voor de camera van WielerFlits.

“Ik zat beter gepositioneerd. de meeste renners zullen wel vermoeid geweest zijn van de afgelopen dagen, dus het was iets makkelijker positie kiezen. Het was iets minder gewring”, aldus Merlier, die een valpartij in de laatste rechte lijn wist te ontwijken. “Ik ben zelf heel vroeg aangegaan, want ik had geen andere keuze, anders was ik ingesloten gezeten. Ik ben aangegaan op 300 meter en vlak daarna zijn ze gevallen denk ik.”

“Ik heb goed kunnen trainen. Ik had ook graag iets meer gewonnen, maar we trekken met een goed gevoel richting de klassiekers nu”, zegt de Belgisch kampioen, die in Turkije zijn laatste voorbereidingen trof voor zijn debuut in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Plan-Vermeersch loopt nipt mis

Bij Alpecin-Fenix werd ingezet op twee paarden in de slotrit, want Gianni Vermeersch kon bij een plek in de top-3 van de daguitslag de eindzege pakken. Het plan was om Vermeersch in het wiel van Merlier te houden tot in de finale. “Dat was wel de bedoeling. We hadden ook bij de tussensprint nog een goed scenario, maar het was net-niet en hij werd geklopt op de meet. Anders had het misschien wel mogelijk geweest”, zegt Merlier.

Vermeersch moest uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plek in de rituitslag én in het eindklassement. Hoewel Vermeersch in dezelfde eindtijd eindigde als nummer drie Alessandro Fancellu, verloor hij de podiumplek op basis van opgetelde daguitslagen. Dit tot zichtbare teleurstelling van de Alpecin-Fenix-renner.

De felicitaties voor Tim Merlier. Het plan van Gianni Vermeersch is mislukt: hij werd vierde en mist net de bonificatieseconden om de eindzege te grijpen #tourofantalya @MerlierTim @GVermeersch pic.twitter.com/NuXwWhuJvo — Nɪᴄᴋ Dᴏᴜᴘ (@Nick_Doup) February 23, 2020