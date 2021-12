Tim Merlier start zondag zijn crossseizoen in Frankrijk: “Heb een kortetermijndoel nodig”

Interview

Oorspronkelijk zou Tim Merlier zaterdag aan zijn veldritseizoen beginnen in Essen. Maar uiteindelijk schuift hij zijn debuut een dagje op en gaat hij zondag van start in het Franse Troyes. Net als ploegmaat Vermeersch rijdt Merlier een beperkt programma, dat eindigt in Otegem, een dag na het BK in Middelkerke.

Op 7 oktober sloot Tim Merlier zijn wegseizoen af met Parijs-Bourges. Wat volgde waren een kleine drie weken absolute rust. “Zo extreem lang was dat nu ook weer niet. In 2020 – bij de eerste lockdown – heb ik vier weken rust genomen”, vertelt de winnaar van een etappe in zowel de Giro als de Tour. “Eind oktober begon ik beetje bij beetje weer op te bouwen. Een combinatie van kilometers malen op de weg en een aantal toertochten.”

“Vorige week werkte ik voor het eerst een echte crosstraining af aan het Oudenaardse Donkvijver”, gaat hij verder. “En intussen leggen we in Benicasim de laatste hand aan de voorbereiding op een maandje crossen.” Merlier heeft zijn crossfiets meegenomen naar Spanje. “Niet dat we daar intensief mee gaan bezig zijn. Deze winter wordt het toch vooral crossen ‘op basisconditie’. Maar wat spelen in het zand, de fiets weer gewoon worden, kan nooit kwaad.”

Troyes in plaats van Essen

Zijn winterprogramma staat nog niet helemaal op punt, maar is best vergelijkbaar met dat van zijn ploegmaat Gianni Vermeersch. Op de eerste wedstrijd na dan. Waar Vermeersch in Essen begint, start Merlier in Troyes, een manche van de Coupe de France die vorig jaar nog gewonnen werd door David van der Poel.

“Een week later zou ik graag van start gaan in Rucphen, maar daarvoor moet ik geselecteerd worden door onze bondscoach. Lukt dat niet, heb ik meteen een weekendje vrij. Vervolgens staan Loenhout, Diegem, Heusden-Zolder, Gullegem, Herentals, het BK in Middelkerke en Otegem op mijn verlanglijstje, maar er lopen nog een aantal contractbesprekingen. Tussendoor kan eventueel nog Hulst – ook daar moet ik geselecteerd worden – toegevoegd worden.”

De ambitie om naar de VS af te reizen voor het WK heeft Merlier niet. “Eigenlijk geldt voor mij hetzelfde als bij Gianni Vermeersch. Ik heb altijd wel wat last van de jetlag en ik wil mijn voorjaar niet op het spel zetten. Ik laat de deur wel op een kiertje voor moest het plots bijzonder goed gaan. Maar dan zou het echt wel heel goed moeten gaan.”

Langer meegaan dan tien dagen

Uiteraard is ook Tim Merlier intussen fulltime wegrenner, maar het veldrijden was zijn eerste grote liefde. “Het blijft een prima voorbereiding. Dat competitiegevoel ook in de winter ervaren, is een extraatje. Dan weet je waarvoor je traint en dat motiveert. Ik blijf het vreemd en lastig vinden om als wegrenner een hele winter te trainen zonder kortetermijndoel. Ik heb dat nodig.”

Hoe zijn wegseizoen er volgend jaar zal uitzien, weet Merlier nog niet. “Maar dat zal wel in dezelfde richting gaan als dat van dit jaar. Mijn grootste doelen? 2021 proberen evenaren wat aantal overwinningen betreft en… in een grote ronde langer meegaan dan tien dagen. In de Giro had het gekund, maar wilden we geen risico nemen. In de Tour de France ben ik op mijn limieten gebotst. Fysiek en mentaal. De conditie was er ook minder dan in Italië. Ik miste wat punch, was door een val en een gebrek aan slaap sneller vermoeid…”

“Of er opnieuw een combinatie Giro-Tour in zit? Daar is nog niet over gesproken binnen de ploeg. Maar ze weten wel wat ik graag rij, denk ik. Het zal ook afhangen van wie wanneer conditioneel goed is.” Ook over een eventuele contractverlenging is nog geen duidelijkheid. “Er zijn een paar gesprekken geweest. Nee, ik sta zeker niet weigerachtig tegen een verlengd verblijf bij Alpecin-Fenix. Maar er is nog wat tijd. Ik ben pas eind volgend jaar einde contact.”