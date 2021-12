Gianni Vermeersch start crossseizoen in Essen: “Na BK gaat focus naar de weg”

Interview

Niet alleen Van Aert, Pidcock en Van der Poel duiken binnenkort het veld in, ook Tim Merlier en Gianni Vermeersch haalden intussen hun crossfietsen van stal. Beiden starten volgende zaterdag in Essen. “Ik ben intussen fulltime wegrenner”, vertelt Vermeersch. “Maar de cross is mijn eerste grote liefde. Toen ik op tv naar de Wereldbeker in Besançon zat te kijken, begon het te kriebelen.”

Op 9 oktober sloot Gianni Vermeersch een meer dan voortreffelijke wegcampagne af met een vierde plaats in de Tour de Vendée. Daarna volgde een lange rustperiode. “Langer dan ooit”, vertelde de 29-jarige West-Vlaming. “Vorig jaar bijvoorbeeld was dat amper twee weken, ook al omdat de klassiekers later werden verreden. Nu heb ik de tijd gehad om op adem te komen.”

Wat vind je van het huidige veldritseizoen?

“Moeilijk in te schatten. Eli Iserbyt is de constante factor, hij steekt er bovenuit, zeker wat aantal overwinningen betreft, maar de laatste week leek het niveau van zowel Iserbyt als Toon Aerts plots de hoogte in te gaan. Zowel in Kortrijk als in Besançon rijden zij vlotjes meer dan een minuut weg van de rest. Dat betekent dat die twee wel in orde zijn.”

“Ook achter dat duo blijft het aantrekkelijk met Sweeck, Vanthourenhout, Hermans en Van der Haar die elkaar afwisselen. Dat maakt het wel mooi om volgen. En die jonge gasten die zich profileren. Ik wist dat Pim Ronhaar een talent is, maar knap dat hij zo snel bevestigt.”

Kriebelt het dan, als je voor je tv zit?

“Als je meer dan drie weken hebt gerust en net bent begonnen met de heropbouw, dan weet je dat je daar niets te zoeken hebt en denk je er ook niet te veel over na. Maar toegegeven, zondag tijdens de cross in Besançon had ik voor het eerst een ander gevoel. Daar had ik er willen bij zijn. Mooi parcours, spektakel. En veel toeschouwers.”

“Want dat was toch een minpuntje de voorbije twee maanden: de af en toe tegenvallende belangstelling. Als crosser sta je daar wel bij stil. Ik ken goed het verschil tussen een cross met een enthousiaste menigte, of eentje waar geen volk is. In Ruddervoorde heb ik het nu zelf ervaren als toeschouwer. Dat doet pijn aan het hart. Laten we hopen dat de komst van Wout en Mathieu toch extra publiek lokt.”

Jij herbegint volgende week zaterdag in Essen?

“Dat is de bedoeling. Ik trainde al een weekje op Tenerife en verbleef met een paar ploegmaats al een paar dagen op Mallorca. Vorige week laste ik voor het eerst een paar cross-specifieke trainingen in. Die vielen best mee. Nu zijn we met de ploeg een tiental dagen op trainingskamp in Benicassim, onze vaste uitvalsbasis in Spanje. Dan kom ik naar huis voor Essen.”

En begin je aan een ‘crossblok’ tot en met het WK, als je kans maakt op een selectie?

“Nee. Fayetteville is geen optie. Ik heb geen goede ervaringen met die VS-trips. Meestal belandde ik daarna in een dipje. Dat risico wil ik – met het oog op het voorjaar op de weg – niet nemen. En met dat gegeven in het achterhoofd, vind ik het ook niet zinvol om de weken tussen BK en WK nog te overbruggen. Dus wordt dat BK in Middelkerke mijn laatste cross.”

“Mijn programma ligt nog niet helemaal vast. Maar het wordt wellicht een blok van een achttal wedstrijden. Ik denk aan Rucphen, als ik geselecteerd word, Heusden-Zolder, Loenhout, Diegem, Gullegem, Herentals. Ik vergeet er nog een of twee. Maar na het BK gaat de focus voor de volle honderd procent naar de weg.”

Veldrijden is intussen niets meer dan een hobby voor jou…

“Toch iets meer dan dat. Het is en blijft mijn eerste liefde, maar ik blijf het ook een prima voorbereiding op het wegseizoen vinden. Dat hebben Wout en Mathieu bewezen, dat ervaar ik zelf ook. Een hele winter trainen zonder concreet doel, vind ik maar niets. Dan kan je net zo goed proberen wat mooie resultaten te behalen in het veld. En ik doe die aanvullende offroad trainingen gewoon heel graag.”

Laten we vooruitblikken op jouw wegcampagne van 2021. Heb je specifieke doelen?

“Die zullen vergelijkbaar zijn met die van dit jaar. Ik ken mijn programma nog niet, maar wat mij betreft moet er niet zoveel veranderen. In de klassiekers wil ik er opnieuw zoveel mogelijk bij zijn vooraan, dan vooral in functie van Mathieu. Als mannetje dat nog achter de hand gehouden kan worden. En ik hoop opnieuw op deelname aan een grote ronde om nog iets sterker te worden.”

Dat was vorig jaar de Giro. Droom je ook van de Tour?

“De Tour is voor elke renner een droom. Ook voor mij. Maar ik maak geen deel uit van de lead-out van een van onze sprinters. Dus dat wordt een moeilijke en moet ik realistisch in zijn. Laat ons zeggen: zeker een grote ronde, maar voor mij moet het niet per sé de Tour zijn.”