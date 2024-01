woensdag 31 januari 2024 om 09:33

Tim Merlier sprint op fiets van ploeggenoot naar derde plek in openingsrit AlUla Tour

Tim Merlier moest in zijn eerste sprint van 2024 genoegen nemen met de derde plaats. Een verzachtende omstandigheid: de 31-jarige renner moest in de openingsrit van de AlUla Tour op goed vijf kilometer van de finish nog van fiets wisselen.

Merlier kende met andere woorden een verre van vlekkeloze aanloop richting de sprint. “Op zes kilometer van de finish raakte Alessandro De Marchi met zijn pedaal in mijn voorwiel”, laat de rappe man weten in gesprek met Het Nieuwsblad. “Er zat een ‘slag’ in. Mijn lead-out Bert Van Lerberghe besliste dan om na de U-turn op vijf kilometer een snelle wissel te doen.”

“Dat was goed gedaan van Bert. Het was af- en opspringen. Ik zat direct terug in positie, maar met een breder stuur en andere fiets was het wat zoeken. Jordi Warlop bracht me nog eens, maar ik zat redelijk op de limiet. Ik ging in het wiel zitten van Søren Wærenskjold, maar die halve seconde dat ik de spanning wat eraf haalde, kostte me de zege.”

Merlier moest zo in een hectische maar wel prangende sprint zijn meerdere erkennen in Casper van Uden, die zijn eerste profzege wist te boeken, en Dylan Groenewegen. De sprinttroef van Soudal Quick-Step zal later deze week waarschijnlijk nog wel aan sprinten toekomen. Zo is de derde etappe op maat van de snelheidsduivels.