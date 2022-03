Tim Merlier sprint naar zesde plek in Gent-Wevelgem: “Was niet super”

Tim Merlier won de pelotonsprint in Gent-Wevelgem, maar moest genoegen nemen met de zesde plaats. De mede-kopman van Alpecin-Fenix zag de winst gaan naar Biniam Girmay, die de beste was vanuit een vluchtgroep, terwijl Søren Kragh Andersen in de finale nog uit het peloton wegreed. “Ik was zeker niet super”, vertelt Merlier aan Sporza.

“Ik kon niet over de limiet gaan, zeker niet op de kasseien. De passages op de Kemmel waren zeker niet goed genoeg”, legt Merlier uit na afloop van de voorjaarsklassieker. Uiteindelijk kwam hij na goed werk van zijn ploeg terug in het peloton. “Ik weet dat mijn wattages nog goed kunnen zijn, dus dit is wel zonde.”

Een viertal, bestaande uit Girmay, Christophe Laporte, Jasper Stuyven en Dries Van Gestel, ging uiteindelijk sprinten om de zege. “Ik denk dat zij misschien de besten waren in de koers. Als je met vier voorop kan blijven… Wij hebben ook niet stilgezeten daarachter. Het waren niet de minsten voorop. Dat Girmay wint, is mooi voor hem. Als je nu al direct zo’n wedstrijd kan winnen. Hij is zeker en vast een mooie winnaar.”