Tim Merlier sprint naar tweede Belgische titel na fotofinish

Tim Merlier is de nieuwe Belgische kampioen op de weg. In Middelkerke moest een fotofinish uitwijzen dat de sprinter van Alpecin-Fenix daadwerkelijk de snelste was. Jordi Meeus en Jasper Philipsen werden dus heel nipt tweede en derde. Ook Sasha Weemaes en Milan Menten kwamen nog heel dicht.



RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

In Middelkerke stond vanmiddag het BK wielrennen op het programma. Omdat de West-Vlaamse gemeente een biljartvlak parcours van pakweg 208 kilometer had uitgetekend, leek de strijd om de Belgische driekleur al op voorhand uit te draaien op een koninklijke massasprint.

Niets bleek echter minder waar. De Belgische profs vlogen er zondag als nieuwelingen in. Al in de openingsfase reed er een sterke kopgroep weg, met daarbij sterke renners als Quinten Hermans, Oliver Naesen, Eli Iserbyt, Bert Van Lerberghe, Ludovic Robet, Maxim Van Gils, Brent Van Moer en Gianni Vermeersch. Verder nog mee: Milan Fretin, Dorian De Maeght, Kenny Molly, Andreas Goeman, Thomas Joseph en Timo Kielich.

Sep Vanmarcke in de aanval

Zes minuten was hun maximale voorsprong. Een opvallend groot gat, gezien de grootte van de groep en de sterkte van de renners vooraan. In De Moeren gooide het peloton echter het gas erop, met als gevolg dat het peloton in twee stukken scheurde. Remco Evenepoel was het grootste slachtoffer van deze breuk; hij belandde in een tweede peloton. Ook de achterstand op de kopgroep daalde: bij het inrijden van Middelkerke was de achterstand zelfs zo goed als zeker tenietgedaan. Enkel Van Moer, Vermeersch, Robeet, Hermans en Kielich stribbelden nog even tegen.

Toen zij werden teruggepakt, brak de storm los in het peloton. Alpecin-Fenix maakte terwijl het aanvallen regende een lelijke valpartij met Jasper Philipsen en Tim Merlier, andere ploegen vielen aan alsof hun leven er vanaf hing – zij wilden af van alle sprinters. Onder meer Yves Lampaert, Nathan Van Hooydonck, Jasper Stuyven zagen we druk in de weer.

Sep Vanmarcke had van alle aanvallers het meeste succes: hij reed er met nog ongeveer 50 kilometer te gaan vandoor. De Belg kon zijn voorsprong goed vasthouden, en dus werd er vanuit het peloton gereageerd op Vanmarcke door Florian Vermeersch, Fabio Van den Bossche, Jasper Philipsen, Stuyven, Tosh Van der Sande, Stan Dewulf, Tom Van Asbroeck, Lindsay De Vilder, Tim Declercq en Pieter Serry. Omdat hun voorsprong snel opliep tot een minuut, leek de koers daarna gereden.

Lotto Soudal kantelt de koers, aanval Evenepoel

In de laatste ronde kantelde het perspectief echter volledig. Nadat Lotto Soudal besloot om nog een keer het tempo te verhogen in het peloton, besloten Vanmarcke en Stuyven nog eenmaal ten aanval te trekken. De twee leken succes te gaan hebben, zeker nadat Evenepoel en Julian Mertens nog kwamen aansluiten op vier kilometer.

Toch was het sprinten geblazen in Middelkerke. Nadat de vier renners waren teruggepakt, sprintten ongeveer dertig renners voor de zege. En dat werd nog bijzonder spannend: een fotofinish moest uitwijzen dat Merlier de snelste was, voor Meeus, Philipsen en Dupont.