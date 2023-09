donderdag 14 september 2023 om 14:33

Tim Merlier is Cees Bol te snel af in Ronde van Slowakije

Rit twee van de Ronde van Slowakije is gewonnen door Tim Merlier. De Belg van Soudal Quick-Step was de snelste in een massasprint. Cees Bol (Astana Qazaqstan) werd tweede, Colby Simmon (Jumbo-Visma) derde. Rémi Cavagna blijft leider.

De tweede etappe van de Ronde van Slowakije ging van Prešov naar Poprad. Het was niet uitgesloten dat het na 143,9 kilometer sprinten zou worden. De rit bevatte meerdere beklimmingen en een kleine tweeduizend hoogtemeters, maar de finale was vlak. Rémi Cavagna, die maandag op indrukwekkende wijze naar de zege soleerde in de openingsrit, startte in de leiderstrui.

Het peloton begon in regenachtige omstandigheden aan de etappe, maar de renners lieten zich er niet door afschrikken. In een zeer onstuimige openingsfase probeerden heel wat coureurs weg te springen, maar de meeste pogingen werden al snel weer in de kiem gesmoord. Na goed tachtig kilometer reden dan toch vijf renners weg, met Jaka Primožic (Hrinkow Advarics), Erik Fetter (EOLO – Kometa), Riccardo Lucca (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Sebastian Schönberger (Human Powered Health) en Jakub Otruba (ATT Investments).

Op naar een massasprint

De vluchters vergaarden een voorsprong van iets meer dan anderhalve minuut op het peloton. Soudal Quick-Step liet de aanvallers niet verder uitlopen en rekende het vijftal in de laatste tien kilometer weer in. We mochten ons opmaken voor een massasprint.

In die sprint toonde Tim Merlier zich de sterkste. Hij was te snel voor Cees Bol, die tweede werd. Colby Simmons – normaal gesproken uitkomend voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, maar deze week rijdend voor het WorldTeam – eindigde als derde.