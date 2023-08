Tim Merlier sluit Ronde van Polen af met twee ritzeges: “Bert ging heel vroeg aan: Oei…”

Video

Tim Merlier heeft vrijdag de slotrit van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De Belgische snelle man van Soudal Quick-Step klopte in Krakow Arvid de Kleijn en Fernando Gaviria. “Het was een heel sterke lead-out van Bert Van Lerberghe.”

“Het was terug een heel hectische sprint”, vertelde Merlier na afloop voor de camera van WielerFlits. “Op twee kilometer van de streep zaten we wat te ver, maar ik zei tegen Bert Van Lerberghe dat we kalm moesten blijven en dat we konden wachten. Daarna schoven we wat op en op 800 meter ging Bert eigenlijk al helemaal naar voor.”

“Toen Bert de leiding nam dacht ik oei, dat wordt een lange lead-out..”, ging Merlier verder met de glimlach. “Ik zag de bordjes van 500, 400 en 300 meter passeren en Bert begon al wat te shaken. Toen zag ik echter door de schaduwen dat ze waren aangegaan. Dat was net op tijd, maar het was een heel sterke lead-out van Bert.”

Over discussie: “Slipstream vinden was moeilijk”

Na afloop van de rit was er wat discussie over de sprint van Merlier. Op een gegeven moment maakt de Belg een manoeuvre van de ene naar de andere kant van de weg. Wat gebeurde daar? “Ik zat rechts van het wiel van Bert en op dat moment ging Gaviria aan. Ik moest met andere woorden zijn slipstream proberen te vinden, maar dat was moeilijk.”

Lead-out Van Lerberghe zag zijn ploeg liefst drie etappes winnen deze week. “Het is een leuke week geweest, voor het klassement en in de sprints”, lacht hij. “De ploeg heeft ons op het gemak gehouden, zodat we rustig bleven en frisser in de finale komen. Op 800 meter van de meet zaten we bijna ingesloten en was ik bang dat we weer ingesloten gingen geraken. Toen ging ik van ver aan, maar viel ik wat stil. Gelukkig kon Tim inpikken bij Gaviria en heeft hij gewonnen.”