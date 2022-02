Tim Merlier rijdt Tirreno-Adriatico, Jasper Philipsen naar Parijs-Nice

Alpecin-Fenix gaat dit voorjaar sprintkopmannen Tim Merlier en Jasper Philipsen zoveel mogelijk eigen kansen geven. Zo focust Merlier zich in maart op Tirreno-Adriatico en rijdt Philipsen in diezelfde periode Parijs-Nice.

Via sociale media deelt Alpecin-Fenix het programma van beide sprinters voor de eerste twee koersmaanden. De 29-jarige Merlier, die afgelopen winter nog enkele veldritten reed, gaat volgende week van start in de Volta ao Algarve. Daarna rijdt hij in eigen land Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn, voordat hij Tirreno-Adriatico betwist.

De 23-jarige Philipsen kent een heel andere aanloop richting de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Hij start zijn seizoen eind februari in de UAE Tour en zal twee weken later Parijs-Nice betwisten.

