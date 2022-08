Tim Merlier: “Opgave Sam Bennett is niet meteen een voordeel”

Interview

Vandaag zijn in de Ronde van Spanje opnieuw de sprinters aan de beurt. En na de opgave van Sam Bennett, komen we dan spontaan bij Tim Merlier als grootste kanshebber uit. “Ik heb de eerste bergen goed overleefd”, zegt de Belgische kampioen. “Nu een rit winnen is het nieuwe doel.”

“Of ik de bergen vlot heb overleefd? Ca va wel”, zegt Merlier. “Ik heb geen al te grote problemen gekend en bolde altijd binnen in een mooi groepje. Alleen zondag had ik het wat moeilijker. Niet dat ik volledig uitgeput over de streep kwam, maar ik had ook niet de benen die ik wilde.”

Bij Alpecin-Deceuninck is de druk al van de ketel, met dank aan de twee ritzeges van revelatie Jay Vine. “Dat zorgt uiteraard ook voor een opperbeste sfeer”, zegt Merlier. “Indrukwekkend wat die jongen kan. Anderzijds neemt dat voor mij persoonlijk niet veel druk weg, want ik wil echt wel zelf een etappe winnen.”

Merlier mag daarvoor alle steun van de ploeg verwachten, vertelde ploegleider Michel Cornelisse ons. “We gaan er alles aan doen om Tim in Alpecin-shirt zijn hattrick te laten vervolledigen”, aldus de Nederlander. “Na ritwinst in de Giro en de Tour vorig jaar, nu een etappe in de Vuelta dus.”

Ogen op de rug

“Dat is inderdaad ook mijn doel”, zegt Merlier. “We gaan er ons uiterste best voor doen. Wat beter moet dan in Utrecht en Breda? De lead-out kan nog net wat beter, vind ik. En daarnaast hoop ik dat de snelheid in de slotkilometer iets hoger ligt. Anders is het iets te nerveus, kunnen renners van alle kanten komen en moet je ogen op je rug hebben.”

De opgave van Sam Bennett ziet de 29-jarige Oost-Vlaming niet meteen als een voordeel. Integendeel. “Dat is een ploeg minder die een sprint wil”, redeneert hij. “Eerder viel Jake Stewart ook al weg. De kans is reëel dat naast wijzelf alleen nog BikeExchange (Groves, red) en Trek-Segafredo (Pedersen) een sprint willen. Bovendien is het toch ook mooier om een sprint te winnen met Sam erbij. ”