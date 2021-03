Tim Merlier ontgoocheld: “Mocht die eerste waaier nooit gemist hebben”

Interview

Tim Merlier, winnaar van Le Samyn, GP Monseré en Bredene-Koksijde Classic, had zijn zinnen gezet op Gent-Wevelgem, maar moest vrede nemen met een 34ste plaats, op meer dan twee minuten van winnaar Van Aert. Merlier was na afloop ontgoocheld. “Eigen schuld! We mochten die beslissende waaier nooit gemist hebben.”

Wat is er onderweg allemaal gebeurd, Tim?

“Veel. Te veel. Maar vooral het missen van die eerste waaier zit me hoog.”

Zaten jullie te ver toen die gevormd werd?

“Dat is het probleem. Ik had écht het gevoel dat we goed gepositioneerd zaten. Niet dus. Blijkbaar zaten we toch te ver.”

Vervolgens reed je lek…

“Toen het een tweede keer scheurde, hing ik er nog als laatste aan. Net dan rijd ik lek. Toegegeven, toen zat ik al met mijn gedachten om op te geven bij de passage in Ploegsteert, waar mijn wagen staat. Maar uiteindelijk kom ik toch nog terug in koers. Onwaarschijnlijk dat dat nog gebeurde. Maar door die terugkeer had ik uiteraard een cartouche verschoten. Ik had de benen niet meer.”

Was dat het moment dat je Gianni Vermeersch carte blanche gaf om voor eigen rekening te rijden?

“Nee, nee. Gianni kreeg vandaag sowieso een vrije rol en mocht zijn eigen koers rijden. De andere ploegmaats moesten Philipsen en mezelf in een zetel zetten voor een eventuele sprint. Jammer genoeg rijden we allebei lek.”

Als het een troost mag zijn, zonder die lekke band had je ook niet gewonnen…

“Klopt. Die eerste achtervolgende groep is nooit meer vooraan geraakt. Vandaar dat ik zo ontgoocheld ben dat we die waaier hebben gemist. Ik heb nochtans nooit gepanikeerd tot die lekke band. Ik ben er blijven in geloven dat we zouden terugkomen. Scott Thwaites en Oscar Riesebeek hielpen daarom mee in de achtervolging. Maar een deel van die grote kopgroep is dus nooit teruggepakt.”

Met welk gevoel ga je nu naar huis?

“Ontgoocheld! Het is een gemiste kans. Toeme, we moesten altijd mee geweest zijn met die eerste waaier. En ik kan dat nochtans, in waaiers rijden..”

Woensdag krijg je een nieuwe kans.

“Tja. Dwars door Vlaanderen is ook niet de gemakkelijkste koers. He zal net wél of net niét zijn. Gelukkig doet Mathieu (Van der Poel, red) mee. Dat is toch anders koersen voor ons. Negen op de tien keer is Mathieu wel mee. Dan kan ik mij iets meer op de achtergrond houden en het goede moment afwachten.”