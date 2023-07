Tim Merlier na spekgladde sprint in Polen: “Moest skills van de veldrijder bovenhalen”

Video

Tim Merlier heeft zich in de natte finale van de openingsrit in de Ronde van Polen van zijn beste kant laten zien. Hij won op het natgeregende autocircuit van Poznan de massasprint voor Olav Kooij. Wat het geheim was van deze overwinning? “Rustig blijven, geen onnodige risico’s nemen en proberen alles goed in te schatten. Ik moest de skills van de cyclocrosser bovenhalen”, lacht hij in gesprek met WielerFlits.

“Hectisch, gevaarlijk, slipperig”, vat de kopman van Soudal Quick-Step de finale van deze etappe met start en finish in Poznan samen. “Niet enkel op het circuit, daarvoor lag ook al veel water op de weg toen we dichter bij het circuit kwamen. Dat maakte het gevaarlijk met aquaplaning. Maar als het regent, is het altijd glad, en op een circuit is dat ook zo.”

Positionering was erg belangrijk, erkent Merlier. “We hebben in de finale ervoor gekozen om niet buiten de eerste twintig van het peloton te komen, om niet in de hectiek te geraken en overzicht te kunnen bewaren. Dit is opnieuw een mooie overwinning, terug in de WorldTour”, zegt hij.

Tussen de zege van Merlier en die van Remco Evenepoel in de Clásica San Sebastián zaten exact drie minuten. “Ik heb al wat bekeken, alleen viel het beeld weg aan het einde. Maar we hoorden dat hij ook gewonnen had, dat is plezant voor de ploeg.”

