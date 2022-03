Tim Merlier na eerste seizoenszege: “Nu gaan we voor meer”

Tim Merlier was vanzelfsprekend erg blij dat hij in Tirreno-Adriatico zijn eerste overwinning van het seizoen kon pakken. In Sovicille beschikte de sprinter van Alpecin-Fenix over het beste eindschot.

“Dit voelt erg goed. Mijn vorm is al een tijdje goed, maar dat kwam niet naar voren in de uitslagen. Ik ben blij dat ik hier in Italië mijn eerste overwinning kon pakken”, vertelde Merlier na afloop van de etappe in het flashinterview. De sprinter keerde afgelopen maand met een tweede plaats terug uit de Volta ao Algarve. Daarna was hij twaalfde in Kuurne-Brussel-Kuurne en zag hij in Le Samyn zijn kansen in het water vallen, toen hij op een beslissend moment in de graskant terecht kwam.

Het was een hectische etappe, concludeerde de 29-jarige. “Eerst moest ik de beklimmingen zien te overleven, dat was het eerste doel”, keek hij terug. Daarna moest de ontsnapte Marc Soler nog worden teruggehaald. “Het was chaotisch, want we wisten de verschillen niet. Uiteindelijk waren we er en reden we het gat dicht. Toen moest ik slechts de jongens vertrouwen die me in de goede positie moesten brengen. Daarna moest ik het afmaken aan de finish.”

Nu Merlier zijn eerste zege op zak heeft, smaakt het naar meer. “Hopelijk kunnen we morgen weer voor de overwinning rijden. De eerste is in ieder geval binnen, dat was het doel van de ploeg. Nu gaan we voor meer.”