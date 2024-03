woensdag 20 maart 2024 om 13:14

Tim Merlier maakt zich op voor ‘belangrijke koers’: “Niet zoveel kansen voor sprinters”

De Classic Brugge-De Panne staat hoog op het verlanglijstje van Tim Merlier. De rappe man van Soudal Quick-Step, dit seizoen al goed voor zes overwinningen, zal in eigen land onder meer de degens kruisen met Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen. “Deze wedstrijd is heel belangrijk.”

“Er zijn in het voorjaar niet zoveel kansen voor de sprinters. Dit is dan ook een heel belangrijke koers”, keek Merlier voor de start met Het Nieuwsblad vooruit. “Bert Van Lerberghe zal opnieuw mijn vertrouwde lead-out worden. Het tempo zal heel hoog liggen en dus het is zaak om goed gepositioneerd te zitten.”

In de Classic Brugge-De Panne is het altijd opletten voor waaiers, zeker in de gevreesde poldervlakte van de Moeren, maar de wind zal vandaag waarschijnlijk geen rol van betekenis spelen. “De wind is niet aanwezig, dus maakt het iets makkelijker om een sprint te krijgen”, denkt Merlier. “Zondag (tijdens Gent-Wevelgem, red.) zal er genoeg wind zijn en dan zullen er wel waaiers zijn.”

Merlier hoopt vandaag naar zijn zevende zege van het seizoen te snellen, maar zal dan wel eerst moeten afrekenen met de nodige sprintrivalen, waaronder zijn oud-ploeggenoot Jasper Philipsen. “Ook ik was onder de indruk van zijn zege in Milaan-San Remo. Het was een zeer sterke prestatie”, aldus Merlier.