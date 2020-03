Tim Merlier kreeg kwak van Jakobsen: “Rechtgebleven dankzij wereldsave”

Tim Merlier heeft zijn eerste semi-klassieker uit zijn carrière met een dubbel gevoel beëindigd. “Ik ben zeer tevreden van mijn wedstrijd, maar ben helaas niet beloond met een mooi resultaat, met dank aan een kwak van Fabio Jakobsen. Alleen dankzij mijn ervaring uit de cross ben ik recht gebleven”, reageert hij.

Op een kilometer van de finish had Merlier nog zicht op een stunt. De Belgische kampioen had naar eigen zeggen vlot de hellingenzone overleefd en maakte zich op voor een sprint, maar in de slotfase liep het fout. Twee keer zelfs. Kasper Agreen zette het peloton een neus, zodat er niet voor winst, maar voor de tweede plaats gesprint werd. Daarnaast zag Merlier zijn sprint volledig de mist ingaan.

“Ik kreeg op driehonderd meter van de meet een enorme kwak van Fabio Jakobsen”, zuchtte Merlier in een eerste reactie na de finish. “Mijn schoenplaatje is helemaal kapot. Gelukkig heb ik wat ervaring van het veldrijden. Ik heb een wereldsave moeten doen om recht te blijven, maar sprinten zat er niet meer in. Jammer, want ik heb een goede koers gereden, denk ik.”

Heuvelzone

“Ik heb mezelf vooral verbaasd in de heuvelzone. De vrees dat ik niet zou overleven, was er”, geeft hij toe. “Maar het ging beter dan verwacht. Ik werd op de hellinkjes overigens enorm aangemoedigd. Kippenvel! Eenmaal vooraan, wist ik dat het vanzelf zou scheuren. Dat gebeurde ook, waardoor ik mee vooruit geraakte met een mooie kopgroep. Dat Deceuninck-Quick-Step alleen Stybar meehad, speelde echter in ons nadeel. Zo kwam het peloton terug.”

Toch bleef Merlier er een goed oog in houden. Maar dat was buiten Asgreen – en Jakobsen – gerekend. “Niets aan te doen. Ik hoop dat ik dit voorjaar nog ergens een kans krijg om een mooi resultaat te rijden. Conditioneel ben ik alvast in orde”, aldus Merlier, die als 25ste over de streep kwam in Kuurne.