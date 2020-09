Tim Merlier: “Ik kwam er gewoon niet aan te pas”

Tim Merlier werd pas tiende in de openingsrit van de BinckBank Tour, ver achter winnaar Jasper Philipsen. “Ik kwam er gewoon niet aan te pas in de sprint. En nee, ik heb er niet echt een verklaring voor.”

Merlier is er de man niet naar om veel excuses te zoeken. Maar dat hij ontgoocheld was, dat kon hij niet verbergen. “Ik wilde hier meedoen om te winnen, dit is geen gemiste kans”, zuchtte hij even voorbij de finish in Ardooie. “Maar vraag me niet naar de oorzaak van het falen, want ik weet het niet.”

Er was die valpartij op vier kilometer van de streep. Maar daar had hij naar eigen zeggen geen last van. “Nee. Ik zat er kort achter, maar kon tussen twee renners door de chaos vermijden. In de sprint zelf werd ik goed gebracht door Jonas Rickaert. Toen hij zich op vijfhonderd meter van de finish op kant zette, zocht ik positie. Zoals gepland.”

Nieuwe kans in Aalter

Tot dan alles goed, tot Merlier zijn sprint wilde inzetten. “Ik ging aan, maar het voelde alsof ik ter plaatse bleef trappelen. Even werd ik gehinderd door een kleine zwieper van Mads Pedersen die een stuurfoutje maakte, maar dat mag ook geen excuus zijn. Zat ik te snel in de wind? Misschien is dat de reden. Het is in elk geval zo dat de mannen die van achteruit kwamen de prijzen pakken.”

“Jammer, want ik wilde mij hier tonen. Gelukkig krijg ik overmorgen een nieuwe kans in Aalter. Ik hoop dat daar beter gaat. Vrijdag en zaterdag wordt het werkendag voor Mathieu van der Poel.”