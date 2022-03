Tim Merlier heeft drie redenen om vandaag te winnen in Le Samyn

De ontgoocheling bij Tim Merlier was bijzonder groot na Kuurne-Brussel-Kuurne. De sprinter van Alpecin-Fenix had in zijn streekkoers de kans om voor de zege te sprinten, maar kon zich niet goed positioneren en kwam er zo niet aan te pas. Vandaag krijgt Merlier in Le Samyn de kans om de nare smaak van Kuurne weg te spoelen. De rappe man heeft drie redenen om te winnen.

Voor de start sprak Merlier uitgebreid met WielerFlits. De Oost-Vlaming keek eerst nog eens uitgebreid terug op Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik denk dat ik een van mijn betere dagen uit mijn carrière had. In de sprint stond de wind schuin op kop en dus wilde ik aan de linkerkant zitten. Het ging echter aan de rechterkant weer open en links bleef het gesloten… Maar ik zat bij de laatste bocht al duidelijk te ver. Een inschattingsfout? Zo kan je het wel noemen”, is Merlier zelfkritisch.

De 29-jarige renner was na de finish bijzonder teleurgesteld, in de wetenschap dat hij voor de zege had kunnen sprinten. “Ik was en ben vooral ontgoocheld. En triestig. Het was echt een uitgelezen kans. Ik heb er wel mee gezeten. Je krijgt namelijk niet elke dag zo’n kans. Kuurne is een belangrijke koers voor mij, in mijn eigen streek, en na twee jaar proberen had ik eindelijk eens de kans om voor de zege te sprinten. Een gemiste kans en dat is pijnlijk.”

“Het is zaak om mee te zitten en dan mee te koersen”

Merlier kan vandaag in Le Samyn echter sportieve revanche nemen en zo de frustratie van Kuurne-Brussel-Kuurne van zich affietsen. Hij heeft nog twee redenen om als eerste over de streep te komen in Dour. Merlier kan voor een tweede opeenvolgende keer zegevieren in de Waalse seizoensopener en de organisator van Le Samyn, oud-prof Jean-Luc Vandenbroucke, is de oom van zijn huidige vriendin Cameron Vandenbroucke.

“Ik ben vandaag extra gemotiveerd, aangezien ik deze koers vorig jaar al wist te winnen. Het motiveert om me er terug tussen te gooien en me weer te bewijzen. We gaan vandaag weer proberen de koers te winnen en de conditie te verzilveren. In mijn ogen is dit een koers zonder tactiek. Vorig jaar had ik een heel goede dag en toen heb ik ook mee de koers gemaakt. Ik verwacht dit jaar eenzelfde scenario. Het is eerst zaak om mee te zitten en dan mee te koersen. Als je hier wacht op de sprint… Dat gaat niet goedkomen”, aldus Merlier.