Tim Merlier: “Gent-Wevelgem 50 kilometer langer dan wedstrijden die ik al won”

Interview

Tim Merlier is een van de topfavorieten aan de start van Gent-Wevelgem. Maar dat zal je de 28-jarige Oost-Vlaming zelf niet horen zeggen. “Ik heb de voorbije weken vertrouwen getankt. En in de sprint ben ik van niemand bang. Maar of ik ook de renners kan kloppen tegen wie ik dit jaar nog niet sprintte, dat weten we pas in Wevelgem.”

Met Le Samyn, GP Monseré en Bredene-Koksijde Classic schreef Merlier dit voorjaar al drie semi-klassiekers op zijn naam. Nu heeft hij zijn zinnen op Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen gezet. “Die laatste gaat helemaal door de streek waar ik woon. Ik ken er elke bocht”, zegt Merlier. “De finish ligt op een paar kilometer van Wortegem-Petegem, waar ik woon. Maar qua profiel past Gent-Wevelgem nog iets beter bij mijn mogelijkheden, denk ik.”

Dat de teller al op drie zou staan, dat had Tim Merlier ook niet durven dromen bij de start van het wegseizoen. Al zeker omdat zijn uitstapje naar het veld een tegenvaller was. De ploegmakker van Mathieu van der Poel kampte iets langer met de naweeën van corona dan hij had gehoopt. Maar de overstap naar de weg verliep prima.

Met vijftig naar de finish

“Stiekem hoopte ik wel snel één zege te pakken. Maar nadat ik Le Samyn won, ging het snel. Het niveau is nochtans niet min. Iedereen is aan het seizoen begonnen met het gevoel dat niet alle wedstrijden zullen worden verreden. Met het mes tussen de tanden alsof elke koers de laatste kan zijn. Dat merk je aan de nervositeit in het peloton.”

Met Gent-Wevelgem mikt Merlier nu een stapje hoger. “Belangrijke koers voor mij”, vertelt hij. “Zeker nu we nog steeds geen zekerheid hebben over Parijs-Roubaix – écht mijn droomklassieker – wil ik elke kans die zich aandient, grijpen. Dan is Gent-Wevelgem een belangrijke.”

“Mijn ideale scenario? Laat ons maar met een groep van een vijftigtal renners naar de finish rijden. Als ik daar nog twee of drie ploegmaats mag hebben die een lead-out kunnen doen, en ik heb nog de benen voor een goede sprint, dan heb ik mijn kans. Ik heb de voorbije weken uiteraard vertrouwen getankt in de sprints. Of ik ook de renners kan kloppen waar ik dit jaar nog niet tegen gesprint heb, dat gaan we pas zondagavond weten…”

Philipsen

“Nee, ik ben van niemand bang”, maakt Merlier duidelijk. “Maar dat betekent daarom niet dat ik niet voorzichtig wil blijven in mijn uitspraken. Vergeet ook niet dat Gent-Wevelgem vijftig kilometer langer is dan de drie koersen die ik heb gewonnen de voorbije maand. Maar ik start om te winnen, dat is zeker.”

Niet onbelangrijk: ook Merliers ploegmaat Jasper Philipsen heeft zijn zinnen op Gent-Wevelgem gezet. “Dat klopt. We zien wel in welke situatie we terechtkomen. De benen zullen dan wel spreken, zeker? Die keren dat we samen reden, zijn we allebei eerlijk geweest. Dat zal nu niet anders zijn. Wat als we allebei nog met goede benen de finale ingaan? Dan is nog de volgwagen, die mee kan beslissen.”

Merlier sluit zelfs niet uit dat hij en Philipsen de sprint voor elkaar aantrekken. “We kunnen perfect elkaars lead-out zijn”, klinkt het. “Daar ben ik van overtuigd. Dat hebben we trouwens al uitgeprobeerd tijdens de voorbije stages. Daar zijn sprinttests uitgevoerd en daaruit bleek dat we voor elkaar kunnen aantrekken.”

In Bredene klopte de Oost-Vlaming Mads Pedersen. Die won vorig jaar Gent-Wevelgem… Merlier lacht. “Als je dat als uitgangspunt, is dat veelbelovend. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Laat me hopen dat ik zijn opvolger mag zijn. Het wordt vooral kwestie van heel aandachtig te zijn, want er wordt toch wat wind voorspelt. Dan zien we wel waar ik uitkom.”