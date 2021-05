Tim Merlier: “Etappe van vandaag makkelijker overleefd dan die van gisteren”

Tim Merlier mag een extra ciclamino trui aan zijn collectie toevoegen. En morgen (maandag) nog een keer proberen om voor ritwinst te gaan. “Vandaag toch een dankwoordje richting Qhubeka ASSOS”, vertelde Merlier. “De hele ploeg wachtte op Nizzolo.”

De sprinter van Alpecin-Fenix kende gisteren een mindere dag. Hij kwam binnen in het gezelschap van onder meer Dylan Groenewegen. “In een groepje van vijf. Veel overschot hadden we niet. Maar deze morgen ben ik beter opgestaan en dat zorgde vandaag voor een beter gevoel.”

“In het begin is er hard gekoerst. Ik ben zo lang mogelijk in positie gebleven en geraakte zo in een goede groep. Met dank aan Qhubeka ASSOS. Ik denk dat bijna de voltallige ploeg Giacomo Nizzolo heeft opgewacht. Die steun was welkom. Uiteindelijk hadden we best nog wat tijd over. We hebben zelfs nog te rap gereden”, kon er een lachje vanaf.

‘Morgen iets frisser van start’

“Nee, voor mijn capaciteiten bergop is het vandaag goed gegaan. Alleen op de tweede klim voelde ik mij niet echt comfortabel, maar in de vallei draaide het goed rond en kwam ik erdoor. De laatste veertig kilometer reed ik puur op de moral. Opnieuw een rit overleefd”, aldus Merlier.

“Hopelijk ga ik vanavond weer een goede nacht tegemoet en kan ik morgen nog ietsje frisser van start dan de voorbije dagen.”