Tim Merlier en Kasper Asgreen hervatten volgende week competitie

Soudal Quick-Step heeft de selectie bekendgemaakt voor de Vierdaagse van Duinkerke (16-21 mei), die tegenwoordig zes dagen duurt. Het WorldTeam mikt op sprintsucces met Tim Merlier en hoopt in de lastigere ritten te scoren met onder meer Kasper Asgreen.

Asgreen kwam voor het laatst in actie tijdens Parijs-Roubaix, waar hij op moest geven na een zware val in het Bos van Wallers. Voor Merlier was Roubaix ook de laatste grote wedstrijd. De Belgisch kampioen startte eind april nog wel in Leiedal Koerse Criterium en wist dit profciterium op zijn naam te schrijven. Eerder in 2023 won Merlier een etappe in de Tour of Oman, twee (individuele) ritten in de UAE Tour, een rit in Parijs-Nice en Danilith Nokere Koerse.

Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe, Stan Van Tricht, Ethan Vernon en Lars Craps zullen ook aantreden in de Vierdaagse van Duinkerke. De rittenkoers bestaat dit jaar uit vier vlakke etappes, een individuele tijdrit en een heuvelrit. “Voor de sprints hebben we Tim, die kan rekenen op Bert en Ethan, terwijl we in de lastigere ritten wat kunnen proberen met Kasper en Stan, misschien zelfs Jannik”, vertelt ploegleider Tom Steels.

“Lars Craps rijdt normaal gesproken voor de opleidingsploeg. Het is altijd mooi om een jonge gast bij ons te hebben. Het is een kans voor ons om hen beter te leren kennen, terwijl zij belangrijke ervaring opdoen door te koersen met WorldTour-renners.”