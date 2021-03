Tim Merlier droomt van Gent-Wevelgem: “Maar is het realistisch?”

Interview

“Mathieu leidt nog met 4-3. Ik ben toch weer eentje dichter… Grapje hé, mannen. Natuurlijk is het geen onderlinge strijd”, lacht Tim Merlier na zijn sprintzege in Koksijde. “Net zoals er geen strijd is tussen mezelf en Jasper (Philipsen, red). We zijn gewoon eerlijk tegen elkaar. Wie zich niet super voelt, geeft dat meteen aan.”

De reactie van Tim Merlier in het flash-interview kon u eerder al lezen. Na de podiumceremonie nam de sprinter ook nog even de tijd om in de mixed zone de schrijvende pers te woord te staan. Daarin had hij het onder meer over de relatie binnen Alpecin-Fenix met Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel, maar ook over dat stapje hogerop.

In de zegestand loop je weer in op Mathieu, Tim. Het is nu 4-3.

“Ja. Maar misschien loopt hij morgen weer uit. Haha. Het is uiteraard geen strijd tussen ons. Mathieu is onze uitgesproken kopman. Als hij ergens zijn zinnen op zet, rijd ik mij met plezier uit de naad voor hem. Zoals die etappe in Tirreno-Adriatico. Een rit die ik achteraf gezien misschien zelf ook had aangekund.”

“Maar als de ploegleiding of Mathieu me vraagt om op kop te rijden, doe ik dat. Ik heb die dag twintig minuten mezelf de nek afgereden om een gat te dichten. Finaal maakte hij het mooi af. Ik ben soms meer tevreden als er een ploegmaat wint, dan wanneer ik zelf win. Dat typeert mij wel als renner, denk ik.”

Is er niet een klein beetje een interne strijd tussen jou en Jasper Philipsen?

“Zo zie ik het in elk geval niet. En volgens mij ziet Jasper dat ook niet zo. Kijk naar Le Samyn, waar Jasper geen superbenen had en me dat onmiddellijk eerlijk is komen vertellen, zodat we mijn kaart konden trekken. De verstandhouding is goed. Als ik de benen niet heb, zal ik dat ook rap aangeven. Ik heb er dan geen probleem mee om een lead-out te doen.”

“Volgende week in de Oxyclean Classic is het de beurt aan hem, dan ben ik er niet bij. Mijn eerstvolgende wedstrijden zijn Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Scheldeprijs. Daarna sluit ik – als de wedstrijd niet wordt afgelast – mijn voorjaar af met Parijs-Roubaix.”

Je vorm is meer dan oké. Was je er niet graag bij geweest in Milaan-San Remo?

“Natuurlijk was ik graag in Italië gebleven. Maar de ploegleiding heeft geredeneerd dat ik deze Bredene-Koksijde kon winnen. Zo’n kans mag ik niet laten liggen. We stonden hier trouwens met een sterke ploeg aan de start. Ik weet trouwens niet of ik over de Poggio geraakt zou zijn. En met Mathieu heeft het team daar een kopman.”

Gent-Wevelgem dan maar. Ben je klaar om dat stapje hogerop te zetten?

“Ik heb vandaag in elk geval een kleine generale repetitie gehad. En daaruit geleerd dat ik op de Kemmel beter gepositioneerd zal moeten zitten dan vandaag. Gelukkig is de beklimming net als vandaag ook nog ver van de aankomst. Eigenlijk is dat een droom, Gent-Wevelgem winnen. Maar ik weet niet of het realistisch is. Al voel ik wel dat ik stappen zet. Zo reed ik in Tirreno-Adriatico beter bergop dan vorig jaar.”