zaterdag 16 september 2023 om 15:12

Tim Merlier bezorgt Soudal Quick-Step vierde ritzege in Ronde van Slowakije, Cees Bol weer tweede

Tim Merlier heeft de vierde etappe van de Ronde van Slowakije op zijn naam geschreven. Net als donderdag, versloeg de renner van Soudal Quick-Step Cees Bol in een massasprint. Rémi Cavagna blijft leider in het algemeen klassement.

De vierde rit van de Ronde van Slowakije was 149 kilometer lang. De laatste tientallen kilometers richting Nitra waren vlak, maar in het eerste grote deel van de etappe lagen wel een aantal beklimmingen. Het was met andere woorden afwachten of we wel degelijk een sprint gingen krijgen.

Het heuvelachtige begin van de etappe was dan ook aantrekkelijk voor aanvallers. Heel wat renners probeerden het, maar het duurde bijzonder lang voor er een groep een grote voorsprong kreeg. Ondertussen nam Milan Vader een aantal punten voor het bergklassement, waardoor hij zeker is van de bergtrui.

Vader stijgt een plekje

Daarna kregen we toch nog een vroege vlucht, maar zij kregen nooit veel ruimte. Het waren de sprintersploegen, met Soudal Quick-Step op kop, die initiatief hadden genomen in de achtervolging. Op de laatste klim van de dag, op 40 kilometer van de streep, kwam een nieuwe versnelling en zodoende verloren de vluchters steeds meer terrein. Alessandro Tonelli was op twaalf kilometer van de finish de laatste aanvaller die gegrepen zou worden.

Bruno Armirail deed vervolgens nog een uitvalspoging, maar zonder succes. Nog voor de laatste tussensprint werd hij weer gegrepen. Daar kwam Milan Vader overigens als eerste door, wat hem drie bonificatieseconden opleverde. Hij steeg zo naar de derde plaats in het algemeen klassement, ten koste van Mulu Kinfe Hailemichael.

Merlier klopt Bol

In de sprint voor de zege beschikte Tim Merlier over de snelste benen. De Belg verwees Cees Bol – net als donderdag – naar de tweede plaats. Voor Soudal Quick-Step is het al de vierde ritzege op rij in de Ronde van Slowakije. Ook Andrea Bagioli en Rémi Cavagna wisten al een rit te winnen. Laatstgenoemde staat ook nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.