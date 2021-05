Tim Merlier (3de) zoekt geen excuses: “Ik had de benen niet”

Interview

“Misschien zat ik iets te ver. Maar eigenlijk was ik gewoon niet goed genoeg. Dat zie ik nu ook aan mijn wattages. Zonde”, aldus een eerlijke Tim Merlier even na de finish in Termoli. Een kus van de net aangekomen vriendin Cameron maakte veel goed. “Leuke verrassing”, knipoogde hij.

Tim Merlier is de media genegen. Maar in Termoli moest de verzamelde pers toch een minuutje geduld oefenen. De winnaar van de eerste massasprint in deze Giro zag aan de andere kant van de weg immers een blondine opduiken die hij niet wilde laten wachten. Vriendin Cameron (Vandenbroucke) was net overgevlogen en had – tegen Tims verwachtingen in – op tijd de finish gehaald.

De kus en omhelzing waren mooie troostprijzen, maar over zijn sprint was Merlier een stuk minder enthousiast. “Ik kan eigenlijk kort zijn”, begon hij. “Ik had een slechte dag. Ik voelde het onderweg al. Oké, misschien zat ik iets te ver bij het inzetten van de sprint en daardoor te snel in de wind, maar ik wist meteen dat ik niet meer naar Ewan kon.”

Sanitaire stop

“Of die sanitaire stop net voor de finale er iets mee te maken heeft? Ach, dat heb ik nog al gehad. Nee, dat is niet de oorzaak, denk ik. Ik had mijn dag niet. Niet fris genoeg… De ploeg bracht me nochtans perfect, maar dan moet ik van twee plekjes te ver beginnen en ik had nooit het gevoel dat ik Ewan nog kon terugpakken.”

“Ja, Caleb is lichter en misschien heeft hij daardoor wat voordeel op een aankomst als deze, maar als ik goed ben moet ik dat ook kunnen. Ik had niet meer die versnelling in de benen die ik normaal heb. Dat zie ik nu ook aan mijn wattages. Jammer, maar het is wat het is.”

Zwaar weekend

Maandag volgt een nieuwe en wellicht een laatste kans. “Tenminste, als ik de volgende twee dagen goed doorkom”, blijft de sprinter van Alpecin-Fenix voorzichtig. “Het wordt zware kost dit weekend. Hopelijk ligt het tempo niet té hoog. Maar als ik overleef en goed herstel, kan ik het maandag inderdaad opnieuw proberen.”