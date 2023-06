Tim Marsman mist NK op de weg door zitvlakblessure

Tim Marsman staat zondag niet aan de start van het NK op de weg. Een zitvlakblessure dwarsboomt momenteel zijn deelname. Marsman mistte eerder al de ZLM Tour door deze blessure.

Marsman reed anderhalve maand geleden al zijn laatste koers. Toen werd hij vierde in de NUMMER1 Limburg Trofee. Sindsdien staat hij langs de kant.

“Ik ben wel weer bezig met opbouwen, maar moet helaas nog wel voorzichtig zijn”, zo laat hij weten.

De coureur van Metec-Solarwatt is verder bezig aan een uitstekend seizoen. Zo won hij een rit en het eindklassement in de Tour du Loir et Cher en eindigde hij als twaalfde in de Volta Limburg Classic.