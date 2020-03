Tim Kerrison over Chris Froome: “Het ziet er goed uit” zaterdag 14 maart 2020 om 19:12

INEOS-trainer Tim Kerrison ziet Chris Froome goede stappen maken op weg naar zijn topvorm. “Alleen de tijd zal leren hoever hij kan komen tot juli, maar het ziet er goed uit”, zegt hij in gesprek met CyclingNews.

Het nieuwsmedium sprak met de trainer tijdens de UAE Tour, die wegens het coronavirus voortijdig werd afgelast. “Hij heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in de zes weken voorafgaand aan zijn rentree, zowel op als naast de fiets. Natuurlijk is hij nog niet op competitief niveau, maar zijn gewicht is goed voor deze tijd van het jaar.”

Alhoewel het de goede kant opgaat, wordt er uitermate voorzichtig omgegaan met het lichaam van Froome. “Natuurlijk willen we dat hij zo snel mogelijk terugkeert in het peloton, maar niet ten koste van zijn gezondheid op de lange termijn”, gaat hij verder. “We hebben gezegd dat we niks gehaast zullen doen als daar gevolgen op de lange termijn aan verbonden zijn, ook niet als het slechts een of twee procent zou schelen.”

Nicolas Portal

Froome liet vorige week nog van zich horen met een emotioneel bericht op zijn social media over het overlijden van zijn ploegleider Nicolas Portal. De Brit kon vorige week niet op de begrafenis zijn van zijn ploegleider, aangezien hij momenteel een trainingskamp belegt in Zuid-Afrika.