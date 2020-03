Chris Froome treurt om overleden Nicolas Portal: “Hij is onvervangbaar” vrijdag 6 maart 2020 om 20:23

Het overlijden van Team Ineos-ploegleider Nicolas Portal heeft Chris Froome sprakeloos gelaten. Eerder deze week stierf de Fransman, die in april 41 jaar zou worden, aan de gevolgen van een hartaanval. Froome eert hem op social media met een emotioneel bericht.

“Ik ben sprakeloos sinds ik het nieuws hoorde”, begint Froome zijn boodschap. “Afgezien van wat een geweldige vriend, vader en echtgenoot was, denk ik niet dat veel mensen zich realiseren hoe belangrijk en invloedrijk Nico door de jaren heen was in de successen van onze ploeg. Hij is totaal onvervangbaar en het is moeilijk voor te stellen hoe het vanaf nu zal gaan.”

Portal was voor AG2R Prévoyance en Caisse d’Epargne jarenlang actief in het profpeloton, totdat hij in 2010 een punt zette achter zijn carrière. Op dat moment reed hij voor Sky Procycling (dat later Team Ineos werd) en bij de Britse ploeg ging hij aan de slag als ploegleider. Alle grote successen van het team, ook die van Froome, heeft hij dus van dichtbij meegemaakt.

‘Ik ga er alles aan doen om hem te eren’

“Hij was er voor me in moeilijke tijden, steunde me altijd als ik aan mezelf twijfelde en moedigde me aan tot elk succes. Hij laat echt een enorme erfenis achter. Vanaf nu rijd ik met hem in mijn gedachten en ga ik er alles aan doen om hem te eren voor alles wat hij me heeft geleerd”, aldus Froome, wiens gedachten uitgaan naar Portals partner Magalie en hun kinderen Lenny en Aïnoa.