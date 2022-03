Tim Declercq voorafgaande aan rentree: “Raadsel waar ik sta”

Tim Declercq maakt vandaag zijn rentree in het peloton, nadat hij lange tijd uit de roulatie was door corona en een ontsteking van zijn hartzakje. Eerder meldde de Belgische hardrijder dat hij het volledige Vlaamse voorjaar zou moeten missen, maar in Dwars door Vlaanderen keert hij toch alweer terug in koers. “Het is ook voor mij een raadsel waar ik effectief sta”, aldus Declercq tegen Het Laatste Nieuws.

“Het is natuurlijk een verre van ideale voorbereiding geweest”, zegt Declercq, die vertelt dat hij op stage is geweest naar Calpe en Mallorca, waar hij een overtuigende vijftienminutentest aflegde. “Op training gaat alles goed, maar dat is nog geen wedstrijd. De echte hardheid van de wedstrijden zal ik zeker en vast nog niet hebben. En ook aan de explosiviteit, wat sowieso al een beetje een probleem is, moet nog wat gewerkt worden.”

Declercq zal in Dwars door Vlaanderen zijn oude, vertrouwde rol op zich nemen. “Mijn taak zal er traditioneel in bestaan om de kopmannen op het juiste moment af te zetten op de juiste plaats. En dan kijken waar de tank precies leegloopt. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen voor het team, maar ik weet niet of ik zo’n gigantisch verschil zal maken.”

Of Declercq aankomende zondag ook in de Ronde van Vlaanderen start, is nog niet beslist. “Die knoop zal pas na Dwars door Vlaanderen worden doorgehakt. Als blijkt dat ik maar tachtig á vijfentachtig procent ben, pas ik. Tuurlijk zou het top zijn om De Ronde te kunnen rijden, maar dan enkel als ik een meerwaarde kan zijn voor de ploeg.