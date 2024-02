zaterdag 24 februari 2024 om 13:19

Tim Declercq rijdt eerste klassieker voor Lidl-Trek: “Meer gelijkenissen dan verschillen met vorige ploeg”

Video Tim Declercq begint in de Omloop Het Nieuwsblad zijn eerste klassieke voorjaar voor Lidl-Trek. Na liefst zeven voorseizoenen onder de vleugels van Patrick Lefevere, voelt het vreemd aan om de West-Vlaming in een nieuw tenue te zien.

“Ik heb een redelijk dramatische maand december gehad”, zegt Declercq voor de camera van WielerFlits bij de start. “Ik dacht: dat komt sowieso niet meer goed. Uiteindelijk volgde er gelukkig een heel goede januarimaand, en in de eerste koersen ging het echt al goed. Het deelnemersveld was nog niet te vergelijken met de Omloop. Hier komt het eerste examen, waar iedereen een gezonde portie stress voor heeft.”

Bij Soudal Quick-Step waren die klassiekers lange tijd dé belangrijkste afspraken van het jaar, hoe zit dat bij de formatie van Guercilena? “De beleving rond de klassiekers is hier zeker niet minder. De klassiekers zijn sowieso overal heel belangrijk, misschien iets minder bij de Spaanse ploegen. Maar zelfs dat verandert, omdat de wedstrijden zo telegeniek zijn. Dat is bij ons niet anders.”

Sterk blok

Met Mads Pedersen, Jasper Stuyven en de piepjonge Jonathan Milan zijn er alvast speerpunten genoeg. “Ik denk dat Jonathan zeker in Kuurne al een grote kanshebber is. En anders Jasper, zo lang Mads er niet bij is. Ik denk dat we in de breedte een sterk blok hebben, iedereen heeft duidelijke taken. Het zal ook voor mij weer vroeg aan de bak zijn vanaf de eerste keer Haaghoek met de tempoversnellingen richting de kasseihellingen. Ik weet wat mijn taak is, en ik ben er zeker gemotiveerd voor.”

Grote verschillen vinden met zijn vorige ploeg, vindt Declercq lastig. “Ik zie meer gelijkenissen dan verschillen. Het is lastig om daar de vinger op te leggen. Ze zijn alleszins allebei heel gemotiveerd. En ook mijn taak verschilt niet zo veel. Echt op kop rijden ga ik niet doen. De controle laten we aan Visma | Lease a Bike. Tegenwoordig is het zo’n grote rush om de kopmannen op de Haaghoek al in een goede positie te brengen dat je sowieso vroeg aan de bak moet, of je nu moet controleren of niet.