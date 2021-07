Tim Declercq: “Geen sprake van decompressie bij Cav”

‘El Tractor’ Tim Declercq deed vandaag zijn naam weer alle eer aan. Kilometers lang ploegde hij aan de kop van het peloton om de voorsprong met het vluchtersduo binnen de perken te houden. “Ik hoop dat het morgen in die lange rit een keertje niet moet, want er zit best al wat vermoeidheid in de benen.”

Declercq had het in eerste instantie over het ‘kampioenengehalte’ van Mark Cavendish. “Straf toch. Enerzijds kan je misschien wel verwachten dat er een tweede zou volgen. Anderzijds ben ik zeker dat er bij veel anderen decompressie zou optreden. Na drie jaar niet gewonnen te hebben, wel weer winnen, dan kan je redeneren: ik heb bewezen wat ik moest bewijzen. Maar Cav blijft er voor gaan. Dat typeert kampioenen.”

Journalisten moeten Cavendish niet te veel polsen naar het record van Eddy Merckx. “Binnen de ploeg wordt daar ook niet over gepraat”, vertelt Declercq. “Cav is iemand die wint op emotie. Daar kickt hij zoveel meer op dan op het pakken van records. Natuurlijk is dat leuk en mooi, maar dat is zeker niet zijn absolute doel.”

De West-Vlaamse tempobeul blikte ook nog even vooruit op de etappe van morgen. “250 kilometer. Is dat nog van deze tijd? Goh, voor een keertje kan het wel, denk ik. Maar het is wel heel lang. Ik hoop van harte dat ikzelf een keertje niet op kop moet rijden, want er zit best al wat vermoeidheid in de benen.”