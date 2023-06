Tiller triomfeert in Dwars door het Hageland: “Hadden wat geluk dat Van der Poel lekreed”

Rasmus Tiller is sinds vandaag recordhouder wat het overwinningen in Dwars door het Hageland betreft. Nadat hij de gravelwedstrijd in 2021 al eens op zijn naam schreef, was de Noor van Uno-X nu weer aan het feest. “Ik had goede benen en voelde me behoorlijk goed tijdens de wedstrijd”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Het team deed heel goed werk, ze hielden me goed van voren”, vervolgde Tiller, die in de finale onderdeel uitmaakte van een kopgroep van acht. Dat werd uiteindelijk een kopgroep van zeven. Met nog twintig kilometer te gaan, moest topfavoriet Mathieu van der Poel namelijk afhaken met een lekke band. “Ik had behoorlijk veel vertrouwen toen we in die groep kwamen. Natuurlijk had Van der Poel een lekke band. Dat was sneu voor hem, want als hij er niet bij is, is het gemakkelijker. We hadden wat geluk dat hij lek had. Maar ik ben heel blij.”

Wel zaten er nog drie renners van Soudal Quick-Step in de kopgroep: Casper Pedersen, Stan Van Tricht en Yves Lampaert. “Het is moeilijk als een ploeg meerdere renners vooraan heeft. Wij hadden ook nog Søren (Wærenskjold, red.), maar hij reed lek. Daarna zat ik alleen. Natuurlijk is dat moeilijk, maar tegelijkertijd moesten zij (Soudal Quick-Step, red.) rijden, want het peloton achtervolgde ons. Misschien was Lampaert de sterkste van die drie. Maar ik had het geluk dat ik van voren zat.”

Tiller antwoordde bevestigend, toen de interviewer hem vroeg of het een zware koers was. “Het gravel was heel droog en daardoor behoorlijk glibberig. Bovendien was het behoorlijk warm. Vorig jaar was het ook warm hier, maar ik denk dat het nu nog warmer was. Dat maakte het nog een zwaardere koers. Het was belangrijk om goed te eten en drinken. We hadden overal mensen staan met bidons en alles wat we nodig hadden. Ik ben heel blij om het af te maken voor de ploeg.

